استشاري: 5 أشياء تقيك من جلطة القلب

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عن 5 أشياء تحميك من جلطة القلب بنسبة 90%.



وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الخطوات التالية تقيك بإذن الله من حدوث جلطة القلب بنسبة ٩٠%: اضافة اعلان

١.الرياضة اليومية

٢.عدم التدخين

٣.التحكم في السكري والضغط والكلسترول

٤.البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية

٥.الإكثار من تناول الخضروات والفواكه





متى تستقر حالة المريض بعد النجاة من جلطات القلب؟



جلطة في القلب والدماغ



وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة:١.عدم التحكم بالكلسترول٢.عدم التحكم بالضغط٣.عدم التحكم بالسكري