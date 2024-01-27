السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: 5 أشياء تقيك من جلطة القلب

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عن 5 أشياء تحميك من جلطة القلب بنسبة 90%.

وقال "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الخطوات التالية تقيك بإذن الله من حدوث جلطة القلب بنسبة ٩٠%:اضافة اعلان
١.الرياضة اليومية
٢.عدم التدخين
٣.التحكم في السكري والضغط والكلسترول
٤.البعد عن الضغوط النفسية والاجتماعية
٥.الإكثار من تناول الخضروات والفواكه

متى تستقر حالة المريض بعد النجاة من جلطات القلب؟

وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد النمر، أنه بعد حدوث الجلطة وفتح الشريان تأخذ عضلة القلب وقت كي تتحسن وظيفتها.

وأضاف "النمر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المتوقع أن يستقر ذلك التحسن بعد ٣ أشهر.

جلطة في القلب والدماغ

وحذر النمر في منشور منفصل من أنه "إذا تضافر الأعداء الثلاثة: 

١.عدم التحكم بالكلسترول
 ٢.عدم التحكم بالضغط 
٣.عدم التحكم بالسكري

اقرأ أيضا

تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

ارتفاع الوفيات بأمراض القلب بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"

أخطرها التدخين.. "سعود الطبية" تكشف عن أسباب أمراض القلب الوعائية

أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

كم عدد المرات الطبيعية للتبرز؟.. أطباء يكشفون عن معلومات مهمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور خالد النمر 7:23 م الأحد، 07 يناير 2024

احذروهم.. استشاري يكشف عن أشد "أعداء" القلب الثلاثة

الحمضة 9:50 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل .. خالد النمر يحسم الجدل بشأن تناول نبتة "الحميض".. ماذا قال؟

الكوليسترول 6:27 م السبت، 06 يناير 2024

استشاري يوجه 4 نصائح مهمة لمن يتناول أدوية الكوليسترول

GC6ZZoIWAAAvWD0 8:56 م الأربعاء، 03 يناير 2024

استشاري يحذر من تناول لحم هذا النوع من الحيوانات: مرتع للأمراض

اقرأ أيضا

مزيل العرق
5:56 م الجمعة، 26 يناير 2024

لفاعلية أكثر.. تعرف على أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق في اليوم

زيت الزيتون
5:11 م الجمعة، 26 يناير 2024

6 أشياء يفعلها أطباء القلب ليعيشوا عمرًا أطول.. تعرف عليها

حوادث الطائرات
3:08 م الجمعة، 26 يناير 2024

4 نصائح مهمة لتجنب اضطراب الطائرة

الوسواس القهري
12:27 م الجمعة، 26 يناير 2024

الوسواس القهري.. ما علاقته بـ "الموت المبكر" وكيف يمكن الوقاية منه؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
6:08 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
2:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

وزارة الداخلية
1:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع