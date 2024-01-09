نجاح عملية نوعية لزراعة قوقعة سمعية لطفل بالباحة

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نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد بالتجمع الصحي بالباحة في إجراء أول عملية نوعية لزراعة قوقعة سمعية لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

إجراء الفحوصات الطبية اضافة اعلان

وكان قد تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع للمريض، وتبين أنه يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي شديد إلى عميق، مما أدى إلى تأخر في اكتساب اللغة واستدعى التدخل الجراحي لزراعة القوقعة، وأجريت له عملية الزراعة وتكللت بالنجاح.

وأوضح تجمع الباحة الصحي أن الطفل سيخضع للبرمجة السمعية بعد شهر من إجراء العملية ثم يتبعه بعد ذلك التأهيل السمعي من قبل اختصاصيي النطق والتخاطب بالمستشفى.