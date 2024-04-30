هذا ما يفعله النظام الغذائي النباتي برئة المدخنين

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أظهرت دراسة جديدة، أن المدخنين الحاليين والسابقين قد يقللون من خطر الإصابة بانتفاخ الرئة إذا اعتمدوا نظامًا غذائيًا نباتيًا.

وأفاد باحثون أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين واتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا انخفض لديهم خطر الإصابة بانتفاخ الرئة بنسبة 56%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا المزيد من اللحوم.

علاوة على ذلك، كلما زاد عدد الخضراوات والفواكه التي يدرجها الأشخاص في نظامهم الغذائي، انخفض خطر الإصابة بانتفاخ الرئة.





النظام الغذائي النباتي وأمراض الرئة



انتفاخ الرئة



وقالت الباحثة الرئيسة، ماريا جاكسون، أخصائية تغذية وأستاذة مساعدة في جامعة نبراسكا الطبية: "إن تحديد هذه العوامل القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي، أمر حيوي للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة لدى أولئك الذين لديهم تاريخ من التدخين".وأضافت أن هذه النتائج تتوافق مع الدراسات السابقة التي "تظهر وجود علاقة بين الخيارات الغذائية للفرد وصحة الرئة، بما في ذلك الحد من الصفير عند الأطفال وتقليل حدوث الربو لدى الأطفال والبالغين"، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي آي".وخلال الدراسة، تابع الباحثون أكثر من 1700 مشارك في دراسة طويلة الأمد حول صحة القلب، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا وتمت متابعتهم لمدة ثلاثة عقود.وكان جميعهم إما مدخنين حاليين أو سابقين بحلول العام العشرين من الدراسة، وقد ملأوا استبيانات لتتبع تاريخ نظامهم الغذائي وجودته.وخضع أكثر من 1300 من هؤلاء المشاركين لفحص بالأشعة المقطعية في السنة الـ 25 من الدراسة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بانتفاخ الرئة، من بين مشاكل صحية أخرى.ويحدث انتفاخ الرئة، وهو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن، بسبب تلف لا رجعة فيه في الأكياس الهوائية في الرئتين، مما يحد من كمية الأكسجين التي يمكن أن تنقلها هذه الأكياس إلى مجرى الدم. ويتسبب في الشعور بضيق التنفس باستمرار.وأظهرت النتائج، انخفاض خطر الإصابة بانتفاخ الرئة بنسبة 34% لكل زيادة بمقدار وحدة واحدة في درجات النظام الغذائي النباتي للمشاركين.وقالت جاكسون إن النتائج التي نشرت مؤخرًا في دورية "أمراض الانسداد الرئوي المزمن"، تظهر أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد المدخنين، حتى أولئك الذين يكافحون من أجل الإقلاع عن التدخين.وأضافت في بيان صحفي: "نحن نعلم أن الالتزام بالإقلاع عن التدخين على المدى الطويل يمكن أن يكون تحديًا، ويتطلب علاجات تكميلية، مثل اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات، يركز على النباتات، للمساعدة في الحفاظ على صحة الرئة".لكنها شددت على أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول متى يكون للخيارات الغذائية القدرة على التأثير على صحة الرئة، والتي يمكن بعد ذلك توجيه إرشادات الصحة العامة والتوصيات الغذائية، خاصة عند الأطفال والشباب".