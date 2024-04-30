دراسة: شرب عصير الفاكهة في الطفولة يُوقف السمنة في مرحلة الشباب

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كشفت دراسة جديدة، أن تناول المشروبات الغازية قبل سن الثانية يتسبب في زيادة الوزن في العشرينيات، في حين أن الأطفال الذين يشربون عصير الفاكهة يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في المستقبل.

وتابعت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سوانسي، 14 ألف طفل بريطاني منذ الولادة وحتى البلوغ، فيما يُعتقد أنها الأطول من نوعها على الإطلاق.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أن الأطفال الذين تناولوا المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر قبل سن الثانية اكتسبوا وزنًا أكبر عندما كانوا في سن 24 عامًا.

وفي سن الثالثة، لوحظ أن الأطفال الصغار الذين تناولوا المشروبات الغازية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر، مقابل نسبة أقل من الألياف.

في حين أن أولئك الذين تناولوا عصير التفاح النقي يستهلكون كميات أقل من الدهون والسكر، وتناولوا كميات أكبر من الألياف، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".





مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة



المشروبات المحلاة بالسكر والحرمان الاجتماعي



كما اكتشف الباحثون، وجود صلة بين مشروبات الأطفال والخيارات الغذائية المختلفة، حيث تناول الأطفال الذين تناولوا عصير التفاح النقي المزيد من الأسماك والفواكه والخضراوات الخضراء والسلطة - مقارنة بنظرائهم الذين تناولوا المشروبات الغازية، والذين أقبلوا على تناول البرجر والنقانق والبيتزا والبطاطا المقلية واللحوم والشوكولاتة والحلويات.وقال الباحث الرئيس البروفيسور ديفيد بنتون: "إن النظام الغذائي المبكر يؤسس لنمط غذائي يؤثر، طوال الحياة، على ما إذا كان الوزن يزداد أم لا".وأضاف: "إن التحدي المهم هو التأكد من أن الطفل يكتسب عادة غذائية جيدة: تلك التي تقدم كمية أقل من الدهون والسكر، على الرغم من أن تناول عصير الفاكهة النقي من واحد من خمسة يوميًا، يضيف فيتامين سي، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والبوليفينول النباتي".بالإضافة إلى ذلك، اكتشف فريق الباحثين وجود صلة بين المشروبات المحلاة بالسكر والحرمان الاجتماعي، مع احتمال حصول الأطفال من خلفيات أكثر ثراء على عصير الفاكهة النقي.ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج التي توصلوا إليها الآباء على إيلاء المزيد من الاهتمام للنظام الغذائي لأطفالهم في السنوات الأولى من الحياة.وأضافت الدكتورة هايلي يونج: “السمنة مشكلة صحية خطيرة، وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الأخرى".وتابعت: "تظهر دراستنا أن الأسباب الغذائية للسمنة لدى البالغين تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وإذا أردنا السيطرة عليها، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لنظامنا الغذائي في السنوات الأولى من الحياة".