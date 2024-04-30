منى يكون لون اللسان علامة على مرض خطير؟.. انتبه لهذه التفاصيل

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توصل باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن اللسان يمكن أن يوفر معلومات عن الحالة الصحية للشخص.

وفقًا للباحثين، فإن لون اللسان يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر للإصابة بالسرطان أو مرض السكري.





شكل اللسان الطبيعي



3 ألوان رئيسة للسان تدق جرس الإنذار



البني أو الأسود



البقع البيضاء أو التقرحات



الأحمر الفاتح



وخلصوا إلى أن اللسان يجب أن يكون شكله مستديرًا ومتناسقًا، ويمكن أن يحتوي أيضًا على طبقة بيضاء.وتقول الدراسة: "بشكل عام، يكون لونه ورديًا فاتحًا، على الرغم من أن البعض قد يكون له صبغة أرجوانية أو بنية في سكان إفريقيا وآسيا والبحر الأبيض المتوسط".وقال تيان جيانج، طبيب الأسنان في قسم صحة الفم العامة وعلم الأوبئة في كلية طب الأسنان الطبي بجامعة هارفارد، إن الطبقة البيضاء على اللسان "تأتي من بروتين مقاوم يسمى الكيراتين والذي يساعدنا على عدم خدشه عندما نأكل".وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن لون اللسان يعتمد على ما تأكله، حسبما ذكرت صحيفة "أوليف بريس".ويقول الباحثون، إن السبب في ذلك هو أن النتوءات الموجودة على اللسان، والمعروفة باسم الحليمات، تمتص الألوان وبقايا الأشياء التي نأكلها ونشربها.على سبيل المثال، يمكن للكركم أن يؤدي إلى اصفرار اللسان، فيما تكسبه الحلويات اللون الأزرق.وتقول الدراسة إن هناك ثلاثة ألوان رئيسة تعمل كعلامة تحذيرية:تقول: "اللسان البني أو الأسود يشير إلى حالة تسمى "اللسان الأسود المشعر"، والتي تحدث عندما تصبح الحليمات كبيرة جدًا.وأوضحت أنه "في العادة، لا تحتوي هذه النتوءات الصغيرة على مساحة كبيرة للنمو، ولكن إذا حدث ذلك، فإنها يمكن أن تحبس البكتيريا وخليط الطعام الملون، مما يترك لونًا بنيًا أو أسودًا".ويقال إن هذا يمكن أن يحدث بسبب التدخين، تناول المضادات الحيوية، جفاف الفم، الإفراط في شرب القهوة أو الشاي، وسوء نظافة الفم.وجد باحثون من جامعة هارفارد، أن البقع البيضاء أو القروح على اللسان هي علامة على نمو الخميرة.ويمكن أن يكون السبب حالات مثل مرض السكري، أو الإيدز، أو تناول المضادات الحيوية، أو علاجات السرطان، أو استخدام أطقم الأسنان، أو التدخين، أو جفاف الفم.وفي الحالات الشديدة يمكن أن تكون القروح علامة على سرطان الفم. وكذلك إذا أصبحت صفراء وحمراء ومؤلمة.قد يعني لون اللسان الأحمر الفاتح، أن الشخص تعاني من نقص فيتامين ب12 أو الحمى القرمزية أو التهاب الحلق. لكن في الحالتين الأخيرتين سيصاحبهما طفح جلدي أحمر.