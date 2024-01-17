ماذا تفعل عند احمرار العين بعد الاستحمام؟.. الأسباب وطرق العلاج

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يتساءل العديد من الأشخاص عن الأسباب وراء احمرار العين بعد الاستحمام بالرغم من عدم تعرض العينين لأي عدوى بكتيرية أو فيروسية.



موقع "ويب طب" ذكر أهم أسباب احمرار العين بعد الاستحمام، ومن أبرزها: اضافة اعلان





أسباب احمرار العين بعد الاستحمام:



معالجة احمرار العينين:



1-وقت الاستحمام: يؤدي الاستحمام إلى وقت طويل إلى توسّع الأوعية الدموية داخل العينين والذي يسبب بدوره احمرارهما.2- التعرض للماء الساخن: يقوم العديد من الأشخاص باستخدام الماء الساخن من أجل الاستحمام خصوصًا في أوقات الشتاء والذي يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية داخل العينين وفي جميع أنحاء الجسم.3- ماء الاستحمام: يستخدم العديد من الأشخاص ماء الصنبور من أجل الاستحمام والذي يحتوي على الأملاح والعديد من المعادن والمواد الملوثة في بعض الأحيان والتي تسبب بدورها احمرار العينين عند دخولها بكمية كبيرة داخل العينين أو عن طرق فرك العين أثناء الاستحمام.4- الشامبو: يحتوي الشامبو على مواد كيميائية تسبب احمرار العين عند الاستحمام.1-غسل العينين والجفون: احرص على غسل العينين والجفون بشكل مستمر حوالي 3-4 مرات يوميًا من أجل إزالة الغبار والأتربة داخلها.2- تجنب ارتداء العدسات الملوثة: تخلص من العدسات الملوثة على الفور، إذ تؤدي العدسات الملوثة إلى إصابة العينين بالأمراض المعدية المختلفة وتؤدي إلى احمرارهما.3- ارتداء النظارات: ينصح بارتداء النظارات الشمسية عند الخروج خارج المنزل خصوصًا للعين الحساسة، إذ يساعد ذلك على حمايتها ووقايتها من الاحمرار.3- تطبيق الضمادات الباردة: يمكن وضع الضمادات أو القطن أو قطعة من القماش النظيف داخل وعاء يحتوي على الماء البارد ووضعها على العينين من أجل تقليل الاحمرار.4- استخدام القطرات المضادة للحساسية: يمكن استخدام القطرات المضادة للحساسية والتي تحتوي على مضادات الهيستامين من أجل تقليل احمرار العينين بعد الاستحمام، ولكن ينصح باستشارة الطبيب في ذلك.5- ترطيب العينين: يمكن استخدام القطرات المرطبة للعينين، إذ لا تحتوي هذه القطرات على أي مواد دوائية بل تستخدم من أجل ترطيب وتنظيف العينين فقط.