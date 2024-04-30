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لا تقلق.. النسيان يعني سلامة الدماغ

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كشفت دراسة حديثة أن درجة النسيان أمر طبيعي تمامًا، بل ضروري لكي تعمل أدمغتنا بشكل صحيح.

سيكولوجية الذاكرة:

وفي كتاب جديد بعنوان " سيكولوجية الذاكرة"، أصدرته طبيبتان هما الدكتورة ميغان سومراكي والدكتورة ألثيا نيد كامينسكي، وأوضحتا أن الذاكرة أكثر تعقيدًا بكثير مما يدركه معظم الناس.اضافة اعلان
وتعد إحدى أهم النتائج التي توصلتا إليها من أبحاثهما أن الأشكال المتطرفة من الذاكرة، مثل القدرات الفوتوغرافية أو الموهوبة، نادرة جدًا على الرغم من تصويرها المتكرر في الأفلام والتلفزيون.
وبدلا من ذلك، تركز المؤلفتان على تقنيات بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها في تعزيز ذاكرته وتحسين تعلمه.

علم النسيان


تقول الدكتورة كامينسكي، عالمة النفس المعرفي الأستاذة المشاركة في الجراحة السريرية بجامعة إنديانا، في إحدى وسائل الإعلام: "لأننا نكون أكثر وعيًا بذاكرتنا عندما نواجه صعوبة في تذكر شيء ما، فإن حدسنا حول كيفية عمل الذاكرة قد يكون متحيزًا بعض الشيء".
وتابعت :" على سبيل المثال، أقضي أنا و(ميغان) وقتًا محرجًا في البحث عن هاتفي وزجاجة المياه والمفاتيح. قد لا تتفاجأ عندما تعلم أن أنظمة الذاكرة لدينا ليست بالضرورة مصممة لتذكر المكان الذي نضع فيه هواتفنا أو المفاتيح أو زجاجات المياه".
وتوضح الدكتور كامينسكي: "يصبح الناس أفضل في تذكر المعلومات عندما يعالجونها في سيناريو يتعلق باللياقة البدنية مثل أن تقطعت بهم السبل بالأراضي العشبية في أرض أجنبية".

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