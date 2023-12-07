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صحيفة تواصل الالكترونية

"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"

ميتا
شركة ميتا
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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.

خاصية التشفير متاحة على الفوراضافة اعلان

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، أمس الأربعاء، أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

حماية المستخدمين من عمليات القرصنة

وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.
وقالت شركة ميتا، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

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