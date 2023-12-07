طريقة تفعيل خاصية "طمأنة" الطرف الآخر في جهاز آيفون

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كشف أحد الأشخاص عن طريقة في آيفون تمكن مستخدمه من "طمأنة " الطرف الآخر، لافتا إلى أن هذه الطريقة موجودة فقط في النسخ الحديثة من النظام.





خاصية مهمة:



خطوات دعوة مستخدمي آندرويد لمكالمة فيس تايم



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وقال إنه يمكن الدخول إلى الإعدادات واختيار الرسائل ومن ثم تفعيل خاصية "طمأنة الطرف الآخر".وأضاف أنه باستخدام هذه الخاصية يمكن للشخص أن يطمأن غيره سواء كان في رحلة سفر أو في رحلة تستغرق وقتا طويلا.في سياق متصل، يتيح تحديث iOS 15، لمستخدمي هواتف "آيفون" دعوة مستخدمي نظام "آندرويد للانضمام إلى مكالمة "فيس تايم"، عن طريق فتح التطبيق وإنشاء رابط انضمام، فيما يشكل اختراقًا في إجراء هذا النوع من المكالمات.غير أن النقر على اسم الشخص للانضمام إلى مكالمة فيديو ليس خيارًا متاحًا حتى الآن، لكن بعد فتح تطبيق "فيس تايم" مباشرة، يوجد خياران في الجزء العلوي من الشاشة: "إنشاء رابط" و"New Facetime".



ويشير الإشعار الموجود أسفل "إنشاء رابط" إلى أنه يمكن لمستخدمي "آيفون" تحديد الزر لدعوة أي شخص لإجراء مكالمة، حتى مستخدمي "آندرويد" وأجهزة "ويندوز".



وتعمل الميزة بشكل مشابه لمكالمة زووم- بمجرد تحديد الرابط، سيظهر خيار لإضافة أسماء إلى الرابط وبعد تحديد اسم الشخص، سيتم إنشاء نص تلقائيًا لذلك الشخص مع الرابط المرفق.



وعندما ينقر مستخدم آندرويد على الرابط، سيتم تشغيل مكالمة "فيس تايم" إما في متصفح موقع الويب كروم أو إيدج. لكن قد لاتتعرف المتصفحات الأخرى مثل "فيرفوكس" و"سامسونج" على الرابط وبدلاً من ذلك تقوم بملء رسالة خطأ.





تسمية مجموعة فيس تايم



استخدام نفس الرابط في المكالمات المستقبلية







خاصية في الآيفون لتطمين الطرف الآخر، إذا كان يوجد شخص يرغب بالتأكد من سلامتك على مدار اليوم 👍🏻 تقني بمقطع :خاصية في الآيفون لتطمين الطرف الآخر، إذا كان يوجد شخص يرغب بالتأكد من سلامتك على مدار اليوم 👍🏻 pic.twitter.com/RpVbbXAhr9 December 6, 2023