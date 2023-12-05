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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ميتا تقرر إجراء هذه الخطوة الصادمة في فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام
أ أ
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أعلنت شركة ميتا إيقاف إمكانية إجراء الدردشات بين فيسبوك ماسنجر وإنستجرام بدايةً من منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وكانت ميتا قد أتاحت ربط خدمة المراسلة الفورية فيسبوك ماسنجر مع إنستجرام قبل ثلاث سنوات، ليتمكن المستخدمون من تبادل الرسائل عبر المنصتين التابعتين لها.اضافة اعلان

لا تبادل للرسائل بين مستخدمي فيسبوك وإنستجرام

ووفقًا لما نُشر عبر قسم الدعم الرسمي، فإن مستخدمي إنستجرام لن يكون بمقدورهم إجراء محادثات جديدة مع حسابات فيسبوك أو الاتصال بها.
وسوف تبقى كافة المحادثات بين مستخدمي كلتا المنصتين كما هي، حيث ستصبح متاحة للقراءة فقط دون القدرة على تبادل رسائل جديدة.
ولن تتمكن حسابات فيسبوك من عرض حالة النشاط لحسابات إنستجرام، كما لن تُنقل أي دردشات أجريت مع حسابات فيسبوك إلى البريد الوارد في ماسنجر.
ويمكن استئناف الدردشات مع جهات الاتصال في ماسنجر باستخدام حساب فيسبوك فقط بعد دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ.

أسباب فصل الرسائل بين مستخدمي فيسبوك وإنستجرام

ولا يُعرف حتى الآن الأسباب التي تدفع ميتا لإجراء تلك التغييرات، لكن ُرجح أنها مرتبطة بقانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي، وأنها جزء من تحضيرات واسعة تعدها ميتا للامتثال لذلك القانون.
ويجبر القانون الشركات الكبرى على توفير إمكانية التشغيل البيني بين منصات المراسلة.
وتشير التقارير إلى أن ميتا تختبر إمكانية استقبال الرسائل من تطبيقات المراسلة الخارجية في تطبيق واتساب.
وكانت الشركة قد أجرت أيضًا بعض التعديلات في خدمة ماسنجر خلال الآونة الأخيرة، ومنها إيقاف دعم رسائل SMS/MMS في أندرويد، وإغلاق تطبيق ماسنجر لايت.

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