الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عالم بارز يكشف أسرارًا جديدة عن الكوكب "الغامض"

الكوكب التاسع
كواكب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

منذ فترة طويلة، يتحدث علماء الفلك عن "الكوكب التاسع"، وهو كوكب افتراضي في المنطقة الخارجية من النظام الشمسي.
وعلى الرغم من أن هذا الكوكب الافتراضي من المحتمل أن يكون بحجم نبتون، إلا أنه لم يتم اكتشافه بعد.اضافة اعلان
لكن دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك)، ونشرت في "المجلة الفيزيائية الفلكية"، كشفت عن أدلة جديدة تدعم وجود الكوكب.
وقال أستاذ علم فلك الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والمؤلف المشارك في الدراسة مايكل براون: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون P9 غير موجود. ولا توجد حاليًا تفسيرات أخرى للتأثيرات التي نراها، ولا لعدد لا يُحصى من التأثيرات. التأثيرات الأخرى الناجمة عن P9 التي نراها في النظام الشمسي".
وأضاف لمجلة "نيوزويك": "إذا لم يكن هناك كوكب تاسع، فسيتعين علينا التوصل من خمسة إلى ستة تفسيرات منفصلة (وغير معروفة) لكل هذه الشذوذات في النظام الشمسي الخارجي".

أدلة رياضية على وجود كوكب ضخم

ووجد الباحثون أنفسهم، أدلة رياضية على وجود كوكب ضخم أكبر بعشر مرات من الأرض ويدور حول الشمس 20 مرة أبعد من نبتون في عام 2015. 
وأشارت الأبحاث إلى أن الكوكب التاسع يمكن أن يستغرق 10.000 إلى 20.000 سنة أرضية ليدور حول الشمس، حول مدار بيضاوي الشكل.
ويعتقد الباحثون أن التجمعات غير العادية للأجرام السماوية التي تدور حول الشمس يمكن أن تكون ناجمة عن كوكب غامض. 
وبتتبع هذه المدارات وخلصوا إلى أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو وجود كوكب كبير آخر خلف نبتون لم يتم اكتشافه بعد.

اقرأ أيضا

تظهر في 2025.. تفاصيل مذهلة عن القدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي

166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2023

4 أشياء احذرها عند استخدام خدمة "واي فاي" على متن الطائرة

عالمة في "ناسا": أقمار "إيلون ماسك" تعرّض الأرض للأشعة الكونية القاتلة

تزييف الصوت بالذكاء الاصطناعي.. 5 نصائح تحميك من الاحتيال

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook