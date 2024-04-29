عالم بارز يكشف أسرارًا جديدة عن الكوكب "الغامض"

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منذ فترة طويلة، يتحدث علماء الفلك عن "الكوكب التاسع"، وهو كوكب افتراضي في المنطقة الخارجية من النظام الشمسي.

وعلى الرغم من أن هذا الكوكب الافتراضي من المحتمل أن يكون بحجم نبتون، إلا أنه لم يتم اكتشافه بعد.

لكن دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك)، ونشرت في "المجلة الفيزيائية الفلكية"، كشفت عن أدلة جديدة تدعم وجود الكوكب.

وقال أستاذ علم فلك الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والمؤلف المشارك في الدراسة مايكل براون: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون P9 غير موجود. ولا توجد حاليًا تفسيرات أخرى للتأثيرات التي نراها، ولا لعدد لا يُحصى من التأثيرات. التأثيرات الأخرى الناجمة عن P9 التي نراها في النظام الشمسي".

وأضاف لمجلة "نيوزويك": "إذا لم يكن هناك كوكب تاسع، فسيتعين علينا التوصل من خمسة إلى ستة تفسيرات منفصلة (وغير معروفة) لكل هذه الشذوذات في النظام الشمسي الخارجي".





أدلة رياضية على وجود كوكب ضخم



ووجد الباحثون أنفسهم، أدلة رياضية على وجود كوكب ضخم أكبر بعشر مرات من الأرض ويدور حول الشمس 20 مرة أبعد من نبتون في عام 2015.وأشارت الأبحاث إلى أن الكوكب التاسع يمكن أن يستغرق 10.000 إلى 20.000 سنة أرضية ليدور حول الشمس، حول مدار بيضاوي الشكل.ويعتقد الباحثون أن التجمعات غير العادية للأجرام السماوية التي تدور حول الشمس يمكن أن تكون ناجمة عن كوكب غامض.وبتتبع هذه المدارات وخلصوا إلى أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو وجود كوكب كبير آخر خلف نبتون لم يتم اكتشافه بعد.