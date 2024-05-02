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تحذير من شركة آبل بشأن شحن هواتف آيفون

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
هواتف آيفون
أ أ
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أصدرت شركة آبل تحذيراً مهماً، لمستخدمي هواتف آيفون بشأن ترك الهواتف، في الشحن طوال الليل، مؤكدة أن هذه الطريقة في شحن الهواتف قد تتسبب في حدوث الحرائق.اضافة اعلان

طريقة شحن هواتف أبل

وأكدت الشركة، عبر صفحة دعم العملاء بموقع الشركة الرسمي، على ضرورة الامتناع عن شحن هواتف آيفون أثناء النوم أو وضعها في الشحن تحت الوسادة ليلاً أو تحت الغطاء أثناء وصل الهاتف بمحول الطاقة أو الشاحن اللاسلكي.
وتابعت الشركة، أن  هذه العادات خاطئة، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواتف، وبالتالي قد تسبب حدوث حرائق.
ونبهت شركة آبل إلى ضرورة التحقق من وضع الهاتف في مكان جيد التهوية أثناء الشحن.

اختيار الشاحن المناسب

وحذرت الشركة، أيضا من استخدام الشواحن المجهولة المصدر لشحن أجهزتها والتي قد تتسبب في أضرار ومشاكل للهاتف.
وتنصح آبل أيضاً بملاحظة بعض العلامات التي قد تدفع العملاء إلى شراء شاحن أو كابل شحن جديد، مثل تعرض الشاحن لرطوبة زائدة أو انسكاب سائل داخله، أو سقوطه وكسره وتضرر الغلاف الخارجي له، أو تآكل كابل الشاحن.
ومع أن تلك التحذيرات صادرة من شركة آبل، فإنها تنطبق على كافة الهواتف الذكية بغض النظر عن الشركة المصنعة.

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