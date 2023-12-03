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عاجل.. 7 وسائل تجنبك هذا القرار الصادم من جوجل لمستخدمي واتساب

جوجل واتساب
قرار صادم من جوجل لمستخدمي واتساب
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مع اقتراب دخول قرار شركة جوجل حيز التنفيذ، تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتسابWhatsApp  لنظام أندرويد من أنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم في وقت ما خلال هذا الشهراضافة اعلان
ومن المقرر أن يتعين على مستخدمي واتساب الدفع مقابل تخطي حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتهم على واتساب.

الحد الأقصى للتخزين على جوجل

وستبدأ شركة جوجل في احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على تطبيق واتساب ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت، وإذا تم تجاوز هذا الحد من قبل المستخدم فسيتعين عليه الدفع مقابل الحصول على سعة إضافية.
وحذرت شركة جوجل جميع مستخدمي واتساب من هواتف أندرويد أنهم سيضطرون الدفع مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة هذا الشهر، وإن عليهم التحقق من السعة التخزينية لديهم على حساب جوجل.
وتقول جوجل إنها ستستمر في إتاحة النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد في العمل، طالما أن المستخدم لديه مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص به، وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها.

7 وسائل لتجنب الدفع على واتساب

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية فإنه يمكن للمستخدمين تجنب الدفع مقابل سعة تخزينية إضافية في جوجل، من خلال الآتي:
1 - إزالة المحادثات والدردشات غير المهمة.
2 - تشغيل أشياء مثل الفيديو والصور ذات المساحة الكبيرة.
3 - وللقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
4 - انتقل إلى التخزين والبيانات، ثم حدد إدارة التخزين.
5 - وسيعرض لك واتساب عددًا من الطرق لتقليل مساحة التخزين.
6 - وسيعرض لك الملفات الضخمة التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت.
7 - يمكنك أيضًا معرفة الدردشات التي تشغل أكبر قدر من المساحة.

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