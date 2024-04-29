"ثريدز" تطلق خاصية لحجب الكلمات والعبارات غير المرغوبة

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أكد آدم موسيري رئيس منصتي ثريدز وإنستغرام، أنه تم إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تنقية مشاركاتهم من الكلمات والعبارات غير المرغوبة في ثريدز.

وأضاف أن الخاصية الجديدة تسمى "كلمات مخفية" (هيدن ووردز) حجب الصوت عند نطق كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية، يمكن أن تكون مسيئة للمستخدمين.



حجب الكلمات والعبارات غير المرغوبة



إعادة نشر الاقتباسات



وبالإضافة إلى المرشحات مسبقة الإعداد، يمكن للمستخدمين إضافة كلمات وعبارات خاصة بهم في إعدادات هذه المرشحات، كما يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذه الإعدادات في أي لحظة.يذكر أن تطبيق المواعدة "هينج" أطلق في الأسبوع الماضي خاصية "كلمات مخفية" الخاصة به، وبنفس الاسم المستخدم في منصة ثريدز، والتي تتيح حجب طلبات التعارف التي تحتوي التعليقات المرفقة معها على عبارات أو كلمات محددة بشكل مسبق بالنسبة للمستخدم.وأوضح تطبيق ثريدز للتغريدات القصيرة إن هذه الخاصية ستنقي المحتوى الذي يظهر في قسمي "فولونج" أو "فور يو"، ونتائج البحث والصفحات الشخصية والردود على المشاركات.وتسمح المنصة بالفعل للمستخدمين بتحديد المستخدمين الذين يمكنهم الرد على مشاركاتهم خلال 3 خيارات هي: الجميع أو المستخدمين الذين يتابعهم أو الأشخاص الذين يحددهم فقط.كما تتيح منصة ثريدز خيار تقييد الأشخاص الذين يمكنهم إضافة المستخدم على قائمة الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة مشاركتهم أو ردودهم، من خلال 3 خيارات هي الجميع أو الأشخاص الذين يتابعهم أو لا أحد على الإطلاق.وتعتزم شركة ميتا إضافة خاصية مماثلة للتحكم في نشر اقتباسات من مشاركات المستخدم. وقالت منصة ثريدز إنه خلال فترة قصيرة سيكون في مقدور المستخدم تحديد من يسمح لهم بإعادة نشر اقتباسات من مشاركاته على المنصة. كما ستتيح للمستخدم التدخل يدوياً لإلغاء الاقتباس من أي مشاركة له.