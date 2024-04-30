هاتف ذكي يمكن استخدامه كمفتاح للسيارة .. تعرف على مواصفاته

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أعلنت شركة بوليستار عن إطلاق هاتفها الذكي Polestar Phone الجديد، الذي يمكن استخدامه كمفتاح لسياراتها الكهربائية بفضل تزويده بشريحة UWB.

وقالت شركة السيارات السويدية إنه يمكن أيضاً توصيل الهاتف الذكي مباشرة بالشاشة اللمسية الخاصة بسيارات بوليستار، والوصول إلى البيانات والتطبيقات وجهات الاتصال المخزنة على الهاتف.



الهاتف الذكي ومفتاح السيارة



مواصفات الهاتف الجديد



ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل غوغل Android، وبفضل واجهة Polestar UI تمت مواءمة مظهر نظام التشغيل ليتناسب مع مظهر سيارات Polestar الكهربائية.وعلى الصعيد التقني، يأتي الهاتف الذكي Polestar Phone الجديد بتجهيزات فاخرة، حيث يشتمل على شاشة LTPO-OLED بلا حواف قياس 6.79 بوصة وبنسبة باعية 21:9، بينما تبلغ دقة الوضوح 3192 × 1368 بيكسل.ويبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع العادية 600 نيت وتصل في وضع السطوع الفائق إلى 1250 نيت، في حين تصل شدة سطوع HDR إلى 1850 نيت.وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 1 تيرابايت.ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابيكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميغابيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED على شكل حلقة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.وتم تزويد الهاتف الذكي بمستشعر بصمة الإصبع، كما أنه يدعم شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.4، وتقنية NFC والأشعة تحت الحمراء.ويأتي الهاتف الذكي بسمك 7.98 ملم، بينما يبلغ وزنه نحو 213 غراماً، وتم تجهيزه ببطارية سعة 5050 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها لاسلكياً أو عبر منفذ USB-C، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي، كما يتمتع الهاتف الذكي Polestar Phone الجديد بحماية جيدة ضد الماء، وفقاً لفئة الحماية IP68.