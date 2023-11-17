لمستخدمي آيفون.. حيلة تحافظ على بطارية هاتفك لأطول وقت ممكن؟

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أكثر ما يزعج مستخدمي الهواتف الذكية شعورهم باقتراب نفاد شحن البطارية، لكن خبيرًا كشف عن حيلة تمنح هواتف آيفون "طاقة غير محدودة". اضافة اعلان

يأتي ذلك في ظل شكاوى من أن تحديث أجهزة آيفون iOS 17.1.1 الذي تم طرحه في الأسبوع الماضي دمر عمر البطارية، حيث يؤدي إلى نفاد الشحن في غضون ساعات قليلة.





كيف تفعّل الميزة؟



استخدام الهاتف قبل النوم



ولاكتساب هذه الميزة، يمكن الدخول إلى إعدادات جهاز آيفون لإعادة البطارية إلى المسار الصحيح.انقر فوق إمكانية الوصول إلى العرض وحجم النص، وقم بتشغيل خيار تقليل النقطة البيضاء.كلما زاد اهتمامك بالحفاظ على عمر البطارية، كلما تعين عليك الضغط التقليل من اللون الأبيض على شاشتك إلى أقصى حد.وفي حين أن الاختراق قد يؤدي إلى مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم في إعدادات خارجية مشمسة ومشرقة، إلا أنه بالنسبة لمعظم مستخدمي "آيفون"، فإن تقليل النقطة البيضاء سيكون له فائدة إضافية تتمثل في تقليل إجهاد العين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" .كما أنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يستخدمون الهواتف قبل النوم. إذ أن مستويات الميلاتونين تبدأ عادة في الارتفاع حوالي الساعة 9 مساءً، وتزداد خلال الليل وتبلغ ذروتها في ساعات الصباح الباكر.وبحلول الساعة 9:30 مساءً كل ليلة، عادةً ما تقوم الغدة الصنوبرية في الدماغ بإفراز الميلاتونين، مما يهيء الدماغ للنوم.لكن الأضواء الساطعة جدًا، بما فيها تلك الصادرة عن استخدام الهاتف في المساء يمكن أن تعطل هذه العملية.غير أنه يمكن أن يجد بعض المستخدمين صعوبة في الرسائل والنصوص الأخرى الموجودة على هواتفهم، لكن هناك حل أيضًا.إذ لايختلف تقليل النقطة البيضاء عن ضبط السطوع على الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، مما يعني أنه يمكنك تعديل كليهما للعثور على النقطة المثالية التي تزيد من سهولة القراءة عبر الهاتف إلى أقصى حد وامتصاص طاقة البطارية عن طريق إضاءة الشاشة.اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، وقم بزيادة مستوى السطوع باستخدام أيقونة الشمس على الشاشة الرئيسية.