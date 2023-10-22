لمنافسة "هواوي".. "سامسونج" تستهدف بيع 20 مليون هاتف قابل للطي في 2024

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تستهدف شركة "سامسونج"، عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية، مضاعفة عدد بيعها من الهواتف الذكية القابلة للطي بحلول العام المقبل 2024. اضافة اعلان





بيع 20 مليون هاتف



"هواوي" فاجأت سامسونج



وكشفت تقارير أن شركة سامسونج تستهدف بيع 20 مليون هاتف ذكي قابل للطي بحلول 2024.وبحسب تقرير من The Elec فإن سامسونج تسعى إلى بيع 20 مليون وحدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 وGalaxy Z Fold6 و Z Flip6 المتوقع إطلاقهم العام المقبل.وقامت سامسونج بشحن 10 ملايين هاتف قابل للطي هذا العام، منها 3 ملايين وحدة من هواتف Galaxy Z Fold4 و Z Flip4، و7 ملايين من الطرازين الحاليين، حيث كان هدف سامسونج هو بيع 16 مليونًا للعام الحالي.ويوضح التقرير كيف تفاجأت سامسونج بهواتف هواوي القابلة للطي الأرق والأخف وزنًا، مثل هاتف Mate X3 الذي تم إطلاقه في إبريل الماضي، وهاتف Mate X5 الذي تم إطلاقه في سبتمبر.وتعمل شركة هواوي على تطوير تصميم الهاتف القابل للطي على الرغم من التعامل مع القيود الضخمة الناجمة عن العقوبات الأمريكية على الشركة.