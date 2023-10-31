9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

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أطلق العملاق الصيني شركة شاومي إصدارًا جديدًا من ساعة الأطفال الذكية شاوميXiaomi U1 Pro التي تأتي بميزة مكالمات الفيديو، ونظام GPS، وتتوفر بسعر مناسب. اضافة اعلان





9 ميزات لساعة شاومي Xiaomi U1 Pro



ميزات تعليمية للأطفال



سعر ساعة الأطفال الذكية من شاومي



يتميز الإصدار الجديد من ساعة شاومي Xiaomi U1 Pro الذكية المخصصة للأطفال بالعديد من الميزات، ومن أهمها:1 - تدعم شبكات 4G، لدعم الأطفال في إرسال الرسائل لأفراد العائلة والأصدقاء.2 - إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر WeChat3 - يمكن للوالدين مراقبة الأطفال بكفاءة أفضل عبر الساعة الذكية من خلال نظام GPS.4 - دعم إطلاق التنبيهات للهواتف الذكية عند وصول الأطفال للمدرسة أو المنزل أو المناطق الترفيهية.5 - تتضمن ساعة U1 Pro عددًا من المميزات التعليمية للأطفال، مع مساعد Xiao الرقمي لدعم الأطفال في تعلم بعض المهارات واللغات.6 - كما تنطلق الساعة الذكية بسعة تخزين 4 جيجا بايت.7 - تضم بطارية بقدرة 950 mAh.8 - تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند عمق 20 متر.9 - تتوفر بسعر 137 دولارًا.