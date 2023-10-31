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9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

ساعة شاومي للأطفال
ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro
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أطلق العملاق الصيني شركة شاومي إصدارًا جديدًا من ساعة الأطفال الذكية شاوميXiaomi U1 Pro  التي تأتي بميزة مكالمات الفيديو، ونظام GPS، وتتوفر بسعر مناسب.اضافة اعلان

9 ميزات لساعة شاومي  Xiaomi U1 Pro

يتميز الإصدار الجديد من ساعة شاومي Xiaomi U1 Pro الذكية المخصصة للأطفال بالعديد من الميزات، ومن أهمها:
1 - تدعم شبكات 4G، لدعم الأطفال في إرسال الرسائل لأفراد العائلة والأصدقاء.
2 - إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر WeChat
3 - يمكن للوالدين مراقبة الأطفال بكفاءة أفضل عبر الساعة الذكية من خلال نظام GPS.
4 - دعم إطلاق التنبيهات للهواتف الذكية عند وصول الأطفال للمدرسة أو المنزل أو المناطق الترفيهية.


ميزات تعليمية للأطفال

5 - تتضمن ساعة U1 Pro عددًا من المميزات التعليمية للأطفال، مع مساعد Xiao الرقمي لدعم الأطفال في تعلم بعض المهارات واللغات.
6 - كما تنطلق الساعة الذكية بسعة تخزين 4 جيجا بايت.

سعر ساعة الأطفال الذكية من شاومي

7 - تضم بطارية بقدرة 950 mAh.
8 - تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند عمق 20 متر.
9 - تتوفر بسعر 137 دولارًا.

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