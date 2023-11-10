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صفقة رابحة.. تعرف على سعر آيفون 14 في المملكة

هاتف آيفون 14
هاتف آيفون 14
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يمتاز هاتف آيفون 14 بالعديد من الميزات المتقدمة مثل الكاميرا القوية، والحماية ضد الخدوش، ومقاومة الماء والغبار، وقوة البطارية، والذاكرة التخزينية العالية.اضافة اعلان
وتعد تجربة شراء جوال آيفون 14 ناجحة بكل المقاييس؛ لما توفره من ميزات قوية مع سعر مغر للغاية، يجعله على أولوية الترشيحات.

ميزات آيفون 14

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز.
ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.

كاميرا آيفون 14

يقدم جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بدقة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

الذاكرة التخزينية بهاتف آيفون 14

يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

بطارية آيفون 14

يمتلك جوال آيفون 14 بطارية بقوة 3279 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

ألوان آيفون 14

تستطيع اقتناء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي الأسود، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الفاتح، والأحمر، والأبيض

سعر آيفون 14

وصل سعر جوال آيفون 14 في المملكة لسعة 128 جيجابايت مقابل 2843 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3547 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بـ 3893 ريالاً.

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