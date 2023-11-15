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صحيفة تواصل الالكترونية

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مختص تقني يكشف عن ثغرة في هواتف آيفون تعرض صاحبه للاختراق

آيفون 15
آيفون
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كشف المختص التقني سالم الحربي عن طريقة معرفة التجسس على هاتف آيفون .

خيار المطور:


وأوضح أنه يجب البحث عن خيار المطور في الإعدادات، وإذا كان هذا الوضع مفعل يعني أن بعض الأشخاص يتجسسون عليك.اضافة اعلان

وأضاف أنه يجب وقف هذا الوضع حتى لا يسمح بتثبيت البرامج الضارة وبرامج التجسس.


كاميرا هاتف "آيفون"
في وقت سابق، وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يكشف خلاله عن أهم المميزات في كاميرا هاتف "آيفون"، موضحا وجود العديد من المزايا المهمة.

مزايا مهمة:

وأوضح أن من بين المزايا المهمة هي إمكانية التقاط الصور في نفس وقت التقاط الفيديو، وأيضا يمكن تصوير مقطع فيديو وفي نفس الوقت تشغيل مقطع صوت في الخلفية.


تصوير الفلاتر:

وأضاف: أصبح هناك إمكانية للتصوير بالفلاتر الموجودة لتصوير الصور والفيديو وأيضا التصوير بالشكل الطولي وهو شكل تصوير "سناب شات".


تحديث أبل:

في وقت سابق، أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد iOS 17.1.1 لهواتف آيفون بعد نحو أسبوعين من طرح التحديث iOS 17.1. بسبب مشكلات ظهرت لدى بعض مستخدميها. 

خطأً خطير
ويعالج التحديث خطأً خطيرًا تسبب في تعطل "آيفون 15" بعد محاولة استخدام الشحن اللاسلكي في سيارات BMW، أو Toyota، بالإضافة إلى الخلل الذي يظهر في الويدجيت الخاصة بتطبيق الطقس.
إذ وجد قادة تلك السيارات أنهم غير قادرين على استخدام "آبل باي" أو ميزات NFC الأخرى بعد استخدام الشحن داخل السيارة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وعالجت "آبل" خطأ غريبًا، يتمثل في عدم عرض أداة الويدجت الخاصة بتطبيق الطقس معلومات حول الثلج بشكل صحيح في شاشة القفل.
وفي حين أن التحديث متاح لجميع طرازات "آيفون" التي تم إنتاجها منذ عام 2018، إلا أن الطرازات الحديثة "آيفون 15"، وبلس 15" و"برو 15" و"برو ماكس 15" هي التي تتأثر فقط. 

خطوات التنزيل
إليك كيفية تنزيل التحديث على جهاز آيفون الخاص بك:
اذهب إلى الإعدادات ثم عام، وبعدها اضغط على تحديث البرنامج وسوف تجد iOS 17.1.1 متاحًا أمامك.
الخطوة التالية، ستكون عبر الضغط على زر تنزيل وتثبيت وخلال وقت قصير سوف يتم تحميل التحديث على هاتفك الذكي مجانًا.
يبلغ حجم التحديث 390.6 ميجابايت فقط، وهو صغير إلى حد ما ولن يستغرق تنزيله وتثبيته وقتًا طويلاً باستخدام شبكة واي فاي.


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