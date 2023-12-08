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صحيفة تواصل الالكترونية

لحماية المستخدمين.. ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

شركة ميتا
شركة ميتا
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أكدت شركة ميتا بلاتفورمز، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر، وفيسبوك.

التشفير التام للرسائلاضافة اعلان


وأوضحت الشركة، في بيان لها "أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة".

تشغيل خاصية التشفير 


وأضافت الشركة، أن برنامج ماسنجر كان يوفر في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، ما يسمح بقراءة الرسائل من المرسل والمتلقي فقط، ومع هذا التغيير ستشفر الرسائل بشكل تلقائي.

وتابعت شركة ميتا، التي تشفر منصتها واتسآب الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

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