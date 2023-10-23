بالأسماء.. تعرف على أهم التطبيقات المجانية التي تضر هاتفك الذكي

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حذّر الخبير التقني ومدير شركة IT-Reserve، بافل مياسويدوف من بعض التطبيقات التي قد
تسبب ضررًا للهواتف الذكية وتتجسس على بياناتها.
التجسس على الهاتفوفي مقابلة مع موقع Prime قال الخبير: "هناك بعض التطبيقات
المجانية التي نحملها في هواتفنا قد تسبب الضرر لتلك الأجهزة، وقد تخفي بداخلها
أحيانًا برمجيات خبيثة تضر بالهواتف وتتجسس على بياناتها".
وأضاف: "عندما نقوم بتحميل بعض التطبيقات المجانية كتطبيقات المصباح أو بعض تطبيقات مسح رموز QR، فإننا نوافق تلقائيًا على شروط صلاحيات الاستخدام التي يفرضها مطورو تلك البرمجيات..
برمجيات خبيثةوبمجرد الموافقة على تلك الشروط وتحميل التطبيق يمكن
لمطوري البرمجيات أحيانًا الوصول إلى بيانات أجهزتنا والتجسس عليها، أو تحميل
برمجيات خبيثة في أجهزتنا.
لذلك يجب إزالة جميع التطبيقات المجانية غير الموثوقة من هواتفنا في حال لم نكن بحاجة إليها".