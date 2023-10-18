أسرع أداء وبطارية جبارة.. مواصفات قياسية تقلب الأسواق لهاتف "هونر Honor"

أ أ

لم تتبق سوى أيام قليلة على إطلاق شركة هونر الصينية لهاتفها المتميز Honor Play 8T الذي من شأنه أن يقلب موازين الهواتف الذكية. اضافة اعلان





مواصفات قياسية لهاتف هونر



يأتي هاتفHonor Play 8T بعدد من المواصفات القياسية، في الأداء والكاميرا بالإضافة إلى بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير في السماعة.وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف هونر القادم Honor Play 8T من المقرر إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة في الصين، ومن ثم سيتم إطلاقه في السوق العالمية خلال أسابيع قليلة.وسيوفر هاتف هونر Honor Play 8T ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد 13.التصوير الفوتوجرافيوبالنسبة للتصوير الفوتوجرافي، فسيحتوي هاتف هونر Honor Play 8T على إعداد كاميرا مزدوجة مصحوبة بفلاش LED، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.وسيقدم هاتف هونر Honor Play 8T بطارية بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات على الأقل، مع فتحة بطاقة SIM، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Magic OS 7.2 المستندة إلى Android 13