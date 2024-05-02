قبل شهور من الإعلان الرسمي.. صورة مسربة تكشف مفاجأة عن "آيفون 16"

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حتى ما قبل شهور من الإعلان الرسمي عن هاتفها الجديد "آيفون 16" المقرر في سبتمبر، لم تكشف شركة "أبل" بعد عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القادم

لكن تسريبًا جديدًا كشف عما قال إنها صور لجميع الطرازات الأربعة لهاتف "آيفون 16" "برو ماكس"، و"بلس"، فيما يشكل العرض أكبر زيادة منذ سنوات.

وتكشف الصور التي عرضها سوني ديكسون، الذي يعرف بتسريباته المتكررة حول أجهزة "أبل"، أحجام شاشات هواتف "آيفون 16" القادمة، إلى جانب تفاصيل حول الكاميرا.

وبحسب الصورة، سيحتفظ هاتف آيفون 16 العادي بحجم الشاشة 6.1 بوصة، بينما سيحتوي طراز "برو" على شاشة بحجم 6.3 بوصة، مقارنة بنفس الطراز في عام 2022 الذي كان 6.1 بوصة.

كما سيحتفظ طراز "بلس" بالشاشة التقليدية مقاس 6.7 بوصة، لكن "آيفون 16 برو ماكس" سيحتوي على شاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة.

ويشير هذا إلى أن جهاز "برو" سيزيد بمقدار 0.2 بوصة عما تم إصداره في عام 2023.









الإعلان الرسمي في سبتمبر



أول مؤتمر ربيعي



مع ذلك، قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن النماذج "المسربة" قد لا تكون دقيقة بنسبة 100 بالمئة، ولن يعرف الجمهور على وجه اليقين أن الصور صحيحة حقًا حتى تكشف "أبل" رسميًا عن أجهزة "آيفون"، خلال بضعة أشهر.واعتادت الشركة، الكشف عن هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام.ومن المقرر أن تنظم الشركة مؤتمرًا في 7 مايو، وهو أول مؤتمر ربيعي في تاريخها.ونشر الرئيس التنفيذي تيم كوك إعلانًا تشويقيًا غامضًا للمؤتمر، والذي أكد أنه سيتم بثه عبر الإنترنت.وطلب الشركة من متابعيه عبر حسابه في منصة إكس"، أن "يتابعونا"، في إشارة إلى ما تخبئه الشركة.على الرغم من أن الشركة لم تؤكد ما هي المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، إلا أن الشائعات تنتشر بشدة عبر الإنترنت.وفقًا لما ذكره مارك جورمان، أحد مستشاري "أبل"، فإن الشركة على وشك الكشف عن العديد من أجهزة "آيباد" الجديدة، بما فيها جهاز "برو" مزود بشاشة "أوليد" جديدة رائعة.وتم تركيب هذا النوع من الشاشات– التي توفر جودة صورة أفضل – على أجهزة "آيفون" منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم تركيبها بعد على أجهزة "آيباد".وقال موقع "ماك رومرز"، إنه سيتم الإعلان عن طرازين من "آيباد برو" مدعومين بشاشة "أوليد" ونموذجين من "آيباد إير".وستكون هذه أول أجهزة "آيباد" جديدة منذ عام 2022 وتمثل أطول فترة انتظار للأجهزة الجديدة في تاريخ الشركة .