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أوبو Find N3 Flip ما لم تتوقعه في عالم الهواتف القابلة للطي (صور)

Find N3 Flip
هاتف "أوبو" الجديد Find N3 Flip
أ أ
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بميزاته المبتكرة وترقيات تصميمه، أحدث هاتف "أوبو" الجديد Find N3 Flip مفهومًا مغايرًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث جلب منظورًا جديدًا لفئة الهواتف القابلة للطي، تم إعداده لإعادة تعريف ما يمكن للمستخدمين توقعه من جهاز على شكل صدفي.اضافة اعلان

مميزات أوبو Find N3 Flip

ويتميز هاتف أوبو Find N3 Flip بإعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا بورتريه 2x، وهو الأول من نوعه لهاتف قابل للطي، ويقدم بعض الميزات التي لا مثيل لها والتي تضعه على قدم المساواة مع الهاتف الرائد التقليدي.



بطارية طويلة الأمد

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هاتف أوبو Find N3 Flip، بتصميم أنيق مع منحنيات مريحة، وشاشة مرنة خالية من التجاعيد، ويعمل بمعالج Dimensity 9200 القوي، وبطارية طويلة الأمد بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها في لمح البصر باستخدام شاحن SUPERVOOCTM المرفق بقوة 44 وات.

شهادة الطي الموثوق

وتدعي أوبو أن التصميم المفصلي الجديد لـ Find N3 Flip أكثر متانة بنسبة 35٪ من ذي قبل، حيث حصلت مفصلته على شهادة الطي الموثوق من TÜV Rheinland تبلغ عدد طياته 6 مليون طية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدوم لمدة 16 عامًا حتى لو قمت بطيها وفتحها 100 مرة في اليوم.

تصميم متطور

وحصل هاتف أوبو Find N3 Flip، على تصميم متطور يتميز بشاشة عرض رأسية بقياس 3.26 بوصة، وعززت أوبو القدرات البرمجية لشاشة الغلاف حيث يمكنها الوصول لـ 40 تطبيقًا، مما يجعل الهاتف القابل للطي الجديد أكثر وظيفية إلى حد كبير، مما يسد الفجوة بين الساعة الذكية وشاشة الهاتف القياسية.

ثلاث كاميرات خلفية

وتعد أحد أهم نقاط البيع الرئيسة لـ Find N3 Flip هي إعداد الكاميرا، فهو الهاتف الوحيد القابل للطي الذي يتميز بثلاث كاميرات خلفية، بما في ذلك عدسة مقربة، مما يوفر للمستخدمين إمكانات تصوير محسنة.



شريط تمرير تنبيه

وإلى جانب تصنيف مقاومة الرذاذ وفقا لمعيار IPX4، مما يضمن أن الجهاز مصمم ليدوم طويلا، يقدم Find N3 Flip شريط تمرير تنبيه، وهو مفتاح جهاز مناسب يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين أوضاع الرنين والصامت والاهتزاز.

شاشة داخلية قابلة للطي

يتميز هاتف أوبو Find N3 Flip، بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

تشغيل التطبيقات دون فتح الهاتف

وشاشة خارجية كبيرة من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة، وبدقة 720 × 382 بكسل، توفر عددا من المزايا تسمح بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون الحاجة لفتح الهاتف.



قدرات الكاميرا الثلاثية

وجاء هاتف أوبو Find N3 Flip، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تدعم ميزات كاميرا Hasselblad، الكاميرا الرئيسة تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وبدقة 32 ميجابكسل للكاميرا المقربة، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ذاكرة التخزين الداخلية

ويعمل هاتف أوبو Find N3 Flip، بواسطة معالج Dimensity 9200، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، وفيما يتعلق بالبرمجيات، يعمل الجهاز بنظام تشغيل ColorOS 13.2 المبني على نظام Android 13.

بطارية بسعة 4300 مللي أمبير

ويحتوي هاتف أوبو Find N3 Flip، على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، وتشمل الميزات الأخرى للجهاز ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو و NFC.
ويتوفر هاتف أوبو Find N3 Flip، للبيع في الهند عبر متجر Oppo الرسمي، مقابل سعر حوالى 94.999 روبية هندية، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

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