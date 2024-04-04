يحدث كل 375 عامًا.. كسوف كامل للشمس يُحوّل النهار لليل حالك

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من المتوقع أن يشهد الثامن من إبريل سفر أكثر من 3.7 مليون شخص إلى واحدة من 14 ولاية أمريكية لمشاهدة كسوف الشمس، من بينها ماين وكنتاكي وأيداهو وميشيجان وبنسلفانيا وتكساس.





كسوف كامل للشمس يحول النهار لليل حالك



هل يؤثر كسوف الشمس على عدد أيام رمضان؟



شهر رمضان سيُكمل 30 يومًا



توقعات بوفاة 1000 شخص أثناء كسوف الشمس



كسوف الشمسي الكلي



وفي 8 إبريل 2024م الموافق لـ 29 من شهر رمضان 1445هـ سيكون كسوف الشمس كليًا مرئيًا، وسيحول النهار إلى ليل مما سيؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسيُحوّل الظلام أشعة الشمس إلى ليل.وفي الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تحديدًا يوم 8 إبريل عام 2024، سيكون العالم على موعد مع كسوف شمسي كامل، سيكون مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وستظلم سماءهم لساعات.كسوف الشمس حدث فلكى نادر الحدوث لن يتكرر إلا بعد 20 عامًا، حيث من المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 في الوقت الذي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445هـ.والكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته بالمملكة وبمعظم الدول العربية، ومن خلال هذه الظاهرة سيكون استحالة مشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يومًا متمم ومنه يكون 1/شوال الأربعاء.وعلق أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، بأنه من المتوقع أن يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 من رمضان، الموافق 8 من إبريل، وأنه يُشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ.ولفت إلى أنه بناءً على ما سبق فإنه لن يكون هناك هلال ليُرى يوم 29 من رمضان، حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال، وسيغرب القمر قبل الشمس بإذن الله تعالى، وأن شهر رمضان سيُكمل 30 يومًا، والعيد يوم الأربعاء 10 من إبريل.‏‏‏وقال مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبدالله محمد الخضيري، إن المعطيات العلمية لدخول شهر شوال، الاقتران بعد غروب الشمس وحدوث كسوف بعد الغروب بـ 3 ساعات أي أن شرطي أم القرى لدخول الشهر غير متوفرة ومع ذلك لا يمنع من التحري والترائي خصوصًا فيه تفاوت بين الاقتران وذروة الكسوف تصل لـ14 دقيقة كما حدث 29 من رمضان 1443 الموافق 30 من إبريل 2022، لذا يجب الرصد.فيما حذر باحثون من احتمال حدوث ارتفاع كبير في حوادث السيارات المميتة خلال كسوف الشمس في إبريل.وقام الباحثون في جامعة تورنتو بتحليل بيانات حركة المرور على الطرق من كسوف الشمس عام 2017، ووجدوا أن هناك أكثر من 1000 حالة وفاة إضافية على الطرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من الحدث الكوني وبعده.وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن ولاية تكساس ستشهد أكبر عدد من المسافرين، حيث يصل عددهم إلى نحو 270 ألفًا إلى ما يقدر بمليون زائر، بسبب موقعها المتميز لمشاهدة الكسوف، بينما ستستقبل ولاية إنديانا ما بين 131 ألفاً و522 ألف شخص.ويحدث كسوف الشمسي الكلي عندما يحجب القمر الشمس تمامًا، مما يحجب ضوءها لفترة وجيزة خلال النهار.وسيكون هذا أول كسوف من نوعه بالولايات المتحدة منذ أغسطس 2017، والذي شهد أيضًا زيادة بنسبة 95 بالمئة في المخاطر المرورية في وقت حدوث الكسوف.وحذر الباحثون من أنه حتى لو لم يشاهد السائقون الكسوف، فيجب عليهم توخي الحذر من السائقين الآخرين الذين حضروا الحدث.في الوقت نفسه، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تحذيرًا من السفر، قائلة إن المطارات التي تقع على خط المسار الكلي لكسوف الشمس قد تواجه تأخيرات وإعادة توجيه من 7 إبريل إلى 10 من إبريل.وبينت أن التحذير شمل مطار دالاس فورت وورث الدولي الذي من المتوقع أن يكون مركزًا رئيسًا للمسافرين القادمين لمشاهدة الكسوف والذي يستقبل أكثر من 200 ألف مسافر يوميًا.