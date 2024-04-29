سيول وبرديات ورعود.. استمرار التقلبات الجوية وغزارة الأمطار على مكة وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت برديات كثيفة وتجمعت أكوام من حبات البرد.

وجاء ذلك مع رياح شديدة وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول في مكة والرياض وأنحاء مختلة من المملكة.





جنوب

الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

29 إبـريـل 2024م

متابعة | عبدالرحيم الثقفي

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. pic.twitter.com/Asb5rnukv4 📍 بردية هائلة على ثمالةجنوب #الطائف الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ29 إبـريـل 2024ممتابعة | عبدالرحيم الثقفي April 29, 2024





تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول



أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة و10 مناطق





شمال شرق

الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

29 إبـريـل 2024م

متابعة | احمد الرويجحي

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. pic.twitter.com/xqAGw8CHdr 📍 امطار غزيرة على الشاميةشمال شرق #مكة_المكرمة الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ29 إبـريـل 2024ممتابعة | احمد الرويجحي April 29, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم البرديات مع جريان الأودية والشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة مع تقلبات جوية ورياح سطحية نشطة.كما تأثرت مناطق مكة والرياض وجازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.





أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.