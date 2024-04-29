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سيول وبرديات ورعود.. استمرار التقلبات الجوية وغزارة الأمطار على مكة وهذه المناطق (فيديو)

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سيول وأمطار
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت برديات كثيفة وتجمعت أكوام من حبات البرد.

وجاء ذلك مع رياح شديدة وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول في مكة والرياض وأنحاء مختلة من المملكة.اضافة اعلان


تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم البرديات مع جريان الأودية والشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة مع تقلبات جوية ورياح سطحية نشطة.


 أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة و10 مناطق

كما تأثرت مناطق مكة والرياض وجازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.


أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.


في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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