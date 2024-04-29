سيول وبرديات ورعود.. استمرار التقلبات الجوية وغزارة الأمطار على مكة وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت برديات كثيفة وتجمعت أكوام من حبات البرد.
وجاء ذلك مع رياح
شديدة وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول في مكة والرياض وأنحاء مختلة من المملكة.
📍 بردية هائلة على ثمالة— طقس (@tqqs) April 29, 2024
جنوب #الطائف
الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
29 إبـريـل 2024م
متابعة | عبدالرحيم الثقفي
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تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، حجم البرديات مع جريان الأودية والشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة مع تقلبات
جوية ورياح سطحية نشطة.
أمطار غزيرة على مكة والمدينة المنورة و10
مناطقكما تأثرت مناطق مكة والرياض وجازان ونجران وعسير
والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية
ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة
شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة
الشرقية.
📍 امطار غزيرة على الشامية— طقس (@tqqs) April 29, 2024
شمال شرق #مكة_المكرمة
الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
29 إبـريـل 2024م
متابعة | احمد الرويجحي
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أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض.
ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق
كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.