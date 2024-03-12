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إفطار على مائدة واحدة.. عادات أهالي الباحة في شهر رمضان

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أهالي الباحة في رمضان
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تتميز منطقة الباحة بعادات وتقاليد يجسدها الأهالي في شهر رمضان المبارك، والتي تعكس كرم الضيافة والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.اضافة اعلان


تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال رمضان

 وتبدأ الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لدى أهالي الباحة قبل حلوله بأسابيع، حيث تقوم الأسر بتنظيف المنازل وشراء احتياجات الشهر الكريم من مواد غذائية وملابس جديدة، مع الحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لدى أسرته ليعيشوا في أجواء روحانية خلال الشهر الفضيل.


أهالي الباحة وصلاة التراويح في المساجد

كما يحرص أهالي الباحة على أداء صلاة التراويح في المساجد، كما يزداد الإقبال على قراءة القرآن الكريم والدعاء والصلاة، إلى جانب حضورهم للعديد من الدروس الدينية والمحاضرات في المساجد، وتُشجع الأسر أطفالها على المشاركة في فعاليات رمضان، مثل: حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومسابقات الأناشيد الدينية.


تناول وجبة الإفطار على مائدة واحدة

 ومن أجمل العادات في رمضان بالباحة، حرص الأسرة على تناول وجبة الإفطار على مائدة واحدة بوجود الوالدين لما في ذلك من الألفة والمحبة، مؤكدًا حرص الأهالي على تبادل الزيارات وصلة الرحم خلال الشهر الفضيل.

الباحة تُعرف بأطباقها الرمضانية

 كما أن منطقة الباحة تُعرف بأطباقها الرمضانية المميزة، مثل: الخبزة المقنا، والعصيدة والعريكة، والقرصان والمرق، إلى جانب الشوربة والسمبوسة والمقلقل وغيرها من أطباق الحلا والمعجنات.


وشكلت عادات أهالي الباحة في رمضان جزءًا مهمًا من ثقافتهم وتقاليدهم، وتسهم في تعزيز الروحانيات والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث تحرص الجهات المعنية في منطقة الباحة مثل: أمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، وبعض المحال التجارية التي تُزين شوارع وأسواق المنطقة بالفوانيس والزينة الرمضانية، مما يخلق أجواءً روحانية مميزة.


تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية

 ومن ضمن العادات الرمضانية عند أهالي الباحة تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تهم مختلف فئات المجتمع التي ينفذها مجلس شباب الباحة وبعض لجان التنمية، مثل: برنامج ليالي رمضان وفوانيس رمضان التي تشمل الأمسيات الشعرية والفعاليات الرياضية والأسر المنتجة والألعاب الشعبية.

 ممارسة رياضة المشي قبيل الإفطار

 فيما يحرص الكثير من أهالي على ممارسة رياضة المشي قبيل الإفطار، مع تنظيم بعض القرى "القرقيعان" في منتصف رمضان، حيث يخرج الأطفال في مجموعات ويطوفون على البيوت لجمع الحلويات والمكسرات.
وقد تختلف بعض العادات والتقاليد من قرية إلى أخرى، لكن تبقى الروحانيات والترابط الاجتماعي هي السمة الغالبة على شهر رمضان في منطقة الباحة.

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