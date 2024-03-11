من أول يوم في رمضان.. 6 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي

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يأتي رمضان، وتأتي معه رغبة الكثير من الأسر في شراء مستلزمات واحتياجات البيوت خلال أيام الشهر الفضيل.





ارتفاع السلوك الاستهلاكي في شهر رمضان



6 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي



وفي ظل الإقبال المتزايد على شراء السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية، مما يشكل عبئًا ماديًا متزايدًا، يرتفع السلوك الاستهلاكي عادة في شهر رمضان.وحسب صحيفة "الرياض"، فإن انتعاش حركة الشراء يؤدي إلى تزايد الأسعار، بخاصة في أسعار السلع الموسمية، وإليك أهم 6 خطوات تساعدك على تجنب الاستنزاف المادي، في أول يوم في رمضان، وهي على النحو التالي:1 - تَجنب التسوق الارتجالي والعشوائي وبالذات باللحظات الأخيرة من دخول الشهر الفضيل.2 - التحضير للتسوق وفق قائمة محددة من الاحتياجات الضرورية والأساسية ووفق أيضًا ميزانية ومبلغ مالي محدد مسبقًا.3 - عدم التسوق في الحالات التي قد يكون فيها الإنسان جائعًا كاللحظات التي تسبق موعد الإفطار، لأن ذلك بطبيعة الحال سيؤثر سلبًا على سلوكيات الشراء.4 - الابتعاد عن المبالغة في تحضير الموائد الرمضانية للضيوف بغرض المباهاة وإظهار نموذج من نماذج البذخ الاجتماعي.5 - الانجراف وراء الإعلانات التجارية والتخفيضات التسويقية التي يتم تكثيفها خلال الشهر الفضيل.6 - الرفع من الوعي الاستهلاكي والتسويقي لدى أفراد المجتمع وتحفيزهم عبر إرشادهم إلى أساليب وفنيات الشراء والتسوق الذكي المجدي اقتصاديًا.الهدر الغذائي يتجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنويًاوحسب الهيئة العامة للأمن الغذائي، ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، فإن حجم الهدر الغذائي تجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنويًا بتكلفة تقدر بـ40 مليار ريال.