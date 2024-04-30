رياح هابطة وأمطار غزيرة.. استمرار التقلبات الجوية مع طقس غير مستقر على عدة مناطق (فيديو)

أ أ
بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يستمر جريان السيول مع غزارة الأمطار وتكون
البرديات وهبوب الرياح الهابطة التي تؤثر في مدى الرؤية.
⚠️رياح هابطه شمال #جدة_الان pic.twitter.com/6nkCMMuUb6— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 29, 2024
استمرار الأمطار والتقلبات الجوية مع طقس غير مستقر وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف ملأت مياه السيول والأمطار الأودية والشعاب، مع غزارة الهطول المصحوب
بالرياح النشطة والعواصف الرعدية، في مكة والمدينة والرياض ونجران وعسير وجازان
وحائل ومناطق المملكة.
أمطار غزيرة على المدينة المنورةففي منطقة المدينة، أغرقت السيول الشوارع والأحياء
والطرقات نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرد، فيما لا تزال السماء
ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.
📍 السيول في شارع السلام— طقس (@tqqs) April 29, 2024
بـ #المدينة_المنورة
الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
29 إبـريـل 2024م
.
. pic.twitter.com/86j9CymyfI
وفي منطقة مكة، هطلت أمطار غزيرة شملت الأحياء والهجر والقرى، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وامتلأت الخباري والغدران.
أتربة مثارة وعواصف ترابية بنجرانوفي نجران هبت رياح نشطة حملت أتربة مثارة وعواصف ترابية
على محافظة شرورة، شملت تأثيراتها رياحًا نشطة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية لأقل
من كيلومتر.
امطار الرياض صباح اليوم الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٥ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ الساعه ٥:٤٠ صباحا ..الدائري الشرقي #الرياض_الان #امطار_الرياض @tqqs pic.twitter.com/u7AO2GrBAG— ابواسامة الحسين 🇸🇦 🌐 🇸🇦 (@osamhalhussin) April 30, 2024
أمطار غزيرة ورياح
مثيرة للأتربةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك،
الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة
وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر
خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.