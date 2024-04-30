رياح هابطة وأمطار غزيرة.. استمرار التقلبات الجوية مع طقس غير مستقر على عدة مناطق (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يستمر جريان السيول مع غزارة الأمطار وتكون البرديات وهبوب الرياح الهابطة التي تؤثر في مدى الرؤية.



استمرار الأمطار والتقلبات الجوية مع طقس غير مستقر



أمطار غزيرة على المدينة المنورة





بـ

الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

29 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/86j9CymyfI 📍 السيول في شارع السلامبـ #المدينة_المنورة الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ29 إبـريـل 2024م April 29, 2024

أتربة مثارة وعواصف ترابية بنجران



أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه السيول والأمطار الأودية والشعاب، مع غزارة الهطول المصحوب بالرياح النشطة والعواصف الرعدية، في مكة والمدينة والرياض ونجران وعسير وجازان وحائل ومناطق المملكة.ففي منطقة المدينة، أغرقت السيول الشوارع والأحياء والطرقات نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرد، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.وفي منطقة مكة، هطلت أمطار غزيرة شملت الأحياء والهجر والقرى، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وامتلأت الخباري والغدران.وفي نجران هبت رياح نشطة حملت أتربة مثارة وعواصف ترابية على محافظة شرورة، شملت تأثيراتها رياحًا نشطة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية لأقل من كيلومتر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



