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عاجل.. جازان تتصدر .. ضربات أمنية متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات بالمملكة

حرس الحدود - جازان - نبات القات المخدر
أرشيفية
أ أ
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وجهت الجهات الأمنية ضربة موجعة لتجار ومروجي الموا المخدرة بعدة مناطق بالمملكة اليوم الأحد والتي تصدرتها جازان، جاءت كالتالي:

قطاع العارضة:اضافة اعلان

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع ظهران:

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر:

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية:

أيضا قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان:

كما تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الأفواج الأمنية:

وقامت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان بالقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الدائر، لتهريبهم (20,925) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي ونبات القات المخدر ، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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