مدرسة الصوم.. رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين

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شهر رمضان يعتبر فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين، حيث يمكن أن يكون لهذا الشهر الكريم تأثير إيجابي على الإرادة والقوة العقلية للتخلص من العادة السيئة للتدخين في مدرسة الثلاثين يوماً.

وإليك بعض الأسباب التي تجعل رمضان فرصة ذهبية مناسبة للإقلاع عن التدخين ابتغاء مرضاة الله، وحرصاً على صحتك ومالك:



رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين



التبغ يفسد الصيام



هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين



نصائح للإقلاع عن التدخين



1. الصيام:صيام رمضان يتطلب الامتناع عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب. وهذا يعني أنه يجب على المدخنين عدم التدخين طوال فترة الصوم، وهذا يمنحهم فترة طويلة من الامتناع عن التدخين يمكن أن تساهم في كسر الروتين والتعود على الحياة بدون التدخين.1. استحضار خشية الله سبحانه وتعالى:عليك في شهر رمضان المبارك، استحضار خشية الله عز وجل، والحرص على رضاه بالإقلاع عن هذه العادة السيئة التي تدمر المال والصحة والنفس.2. الانشغال بالأعمال الصالحة بعد الإفطار:انشغل في شهر الصيام، لاسيما ساعات ما بعد الإفطار بالأعمال الصالحة كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، والتهجد وصلة الرحم لتنشغل بهذه الأعمال عن التدخين.3. الإرادة والقوة العقلية:رمضان يعتبر شهرًا للتغيير والتطهير الروحي. الصيام والقيام بالأعمال الصالحة في هذا الشهر يمكن أن يعزز الإرادة والقوة العقلية للمدخنين للتخلص من التدخين. يمكن استخدام هذا الوقت لتعزيز العزيمة والتحكم في الرغبة في التدخين.4 الدعم الاجتماعي:رمضان يعتبر وقتًا اجتماعيًا حيث يقوم الأشخاص بالتجمع وتبادل الأفكار والتجارب. يمكن للمدخنين الاستفادة من الدعم الاجتماعي المتاح في رمضان من قبل الأهل والأصدقاء والمجتمع لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين.5. الاهتمام بالصحة:رمضان يشجع على العناية بالصحة والحفاظ على جسم الإنسان. التدخين يعتبر عادة ضارة للصحة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. قد يكون رمضان دافعًا إضافيًا للمدخنين للتخلص من العادة السيئة والاهتمام بصحتهم.وتذكر أن التبغ والتدخين ورائحة التدخين تفسد الصوم، وقد تحرمك من أجر صيام رمضان، حيث قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن التبغ يفسد الصيام في شهر رمضان.وأضاف الشيخ الخثلان: "التبغ هو دخان مصحوب بمواد، مواد أخرى مركزة مع هذا الدخان، فهي بمجمعها تفسد الصيام.الفرق بين التبغ والبخوروواصل الشيخ الخثلان بقوله : "هناك فرق بين التبغ وبين البخور، فالبخور مجرد دخان، ولكن التبغ دخان مصحوب بمواد مركزة موضوعة فيه، ولو كان مجرد دخان لما حصل به الإدمان للمدخنين".وتابع الشيخ الخثلان: "إذن التبغ يفسد الصيام بسبب مصاحبته لهذه المواد وعلى رأسها مادة النيكوتين، وعلى هذا شرب الدخان نقول إنه يفسد الصيام".في سياق متصل، كشفت الطبيبة البريطانية، لينوس كونولي، تفاصيل ما يحدث للصحة الجسدية والعقلية عند الإقلاع عن التدخين.وقالت لصحيفة "ذا صن": "إن فوائد الإقلاع عن التدخين تفوق العواقب، ولكن حتى ذلك الحين، من المهم فهم الأعراض الصحية الجسدية والعقلية المباشرة عند الإقلاع عن التدخين".لذا، إذا كنت تفكر في التخلص من تلك العادة إليك بالضبط ما قد تواجهه في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات التالية.1 ساعة بعد الإقلاع عن التدخينفي الساعة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، سيبدأ معدل النبض وضغط الدم في الانخفاض. لكن قد تتولد في داخلك الرغبة الشديدة في تدخين سيجارة أخرى بسرعة كبيرة.من 4 إلى 8 ساعات بعد الإقلاع عن التدخينبعد ساعات من الإقلاع عن التدخين، من المفترض أن تتعافى مستويات الأكسجين لديك، وستنخفض المستويات الضارة لأول أكسيد الكربون بمقدار النصف.12 ساعة بعد الإقلاع عن التدخينبعد مرور نصف يوم على إطفاء سيجارتك الأخيرة، ربما تشعر بالحزن والقلق مع تزايد الرغبة الجسدية في تدخين سيجارة أخرى.لكن هذه المشاعر لن تدوم إلى الأبد. على الرغم من أنك قد تشعر بارتياح مؤقت إذا دخنت مرة أخرى، إلا أن الدراسات تظهر أن مستويات الاكتئاب والتوتر تكون أقل عندما يتوقف الناس عن التدخين.24 ساعة بعد الإقلاع عن التدخينبعد مرور يوم من الإقلاع عن التدخين، قد تلاحظ أنك أصبحت أكثر عصبية وقلقًا.لكن هذا التأثير مؤقت، حيث ثبت أن المزاج والتوتر والقلق والاكتئاب يتحسن بعد التوقف عن التدخين.2 إلى 3 أيام بعد الإقلاع عن التدخينبعد يومين أو ثلاثة أيام، يجب أن يتخلص جسمك من أول أكسيد الكربون بالكامل. ستقوم الرئتان أيضًا بإزالة المخاط وستتحسن حاسة التذوق والشم لديك.لكن قد تلاحظ أن شهيتك تزداد عندما تخطئ الرغبة الشديدة في تدخين السجائر.4 إلى 5 أيام بعد الإقلاع عن التدخينبعد أربعة أو خمسة أيام، يصبح تنفسك أسهل حيث تبدأ القصبات الهوائية في الاسترخاء. علاوة على ذلك، قد تشعر بارتفاع مستويات الطاقة لديك .5 إلى 7 أيام بعد الإقلاع عن التدخينبعد مرور أسبوع بدون تدخين، لم يعد جسمك يرغب في النيكوتين. وأصبح الأمر في تلك اللحظة يتعلق بمسألة "العقل فوق المادة" والتوقف عن التدخين إلى الأبد.أسبوعان بعد الإقلاع عن التدخينبعد أسبوعين، ستتحسن الدورة الدموية لديك. وبينما يضخ الدم عبر القلب والعضلات بكفاءة أكبر، ستشهد زيادة في مستويات الطاقة البدنية لديك.شهر واحد بعد الإقلاع عن التدخينمن الأعراض المستمرة للتدخين، السعال المستمر طوال العام، لكنك قد تلاحظ أن السعال المستمر أو الشعور بضيق التنفس أو الأزيز المزعج سيتحسن مع تحسن صحة الرئة.ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخينبعد ثلاثة أشهر، ستزداد وظائف الرئة لديك بنسبة 10 بالمئة.سنة واحدة بعد الإقلاع عن التدخينإذا أمضيت سنة دون تدخين، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية سينخفض بنسبة 50 في المئة، وفقًا للينوس.10 سنوات بعد الإقلاع عن التدخينبعد عقد من الزمن بدون سجائر، فإن احتمال إصابتك بسرطان الرئة أقل بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمدخن.قدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح للإقلاع عن التدخين، تشمل:اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين.أخبر الناس أنك قد أقلعت عن التدخين.إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجح.استخدم وسائل الإقلاع عن التدخين.ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين.قم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين وكيفية تجنبها.حافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الانشغال.ممارسة بعيدًا عن الرغبة.انضم إلى مجموعات للحصول على الدعم والمشورة.إذا كنت ترغب في الإقلاع عن التدخين في رمضان، فقد تكون هذه الأسباب ملهمة لك. يجب أن تتذكر أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون تحديًا، ومن المهم الحصول على الدعم اللازم من الأهل والأصدقاء والخبراء الطبيين. قد يساعدك الاستعانة ببرامج إقلاع عن التدخين أو الاستشارة مع طبيبك للحصول على استراتيجيات فعالة للتخلص من الإعادة التدخين.قد تحتاج إلى التخطيط للتحكم في الرغبة والتحديات التي قد تواجهك، وتذكر أن النجاح يتطلب الارتباط والالتزام بقرارك. بالتأكيد، الإقلاع عن التدخين في رمضان يمكن أن يكون خطوة إيجابية في اتجاه صحتك بصفة العامة.