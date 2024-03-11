عاجل.. أسعار الضأن والماعز تصل لـ1600 ريال في رمضان

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في أول أيام شهر رمضان، شهدت الأسواق والمراكز التجارية بعدد من مناطق المملكة حركة شرائية نشطة للسلع الرمضانية وسط توافرها بكميات كبيرة.





رمضان ينعش الحركة الشرائية بأسواق ينبع



حركة شرائية متزايدة بأسواق الحدود الشمالية



إقبال كبير على أسواق بيع التمور بالشرقية



أسواق المواشي بجازان.. حراك وإقبال



أسواق التمور بجدة تُسجل حركة عرض نشطة



خبير اقتصادي: لا مبرر لرفع أسعار السلع



ففي منطقة المدينة المنورة، شهدت أسواق ومراكز ينبع التجارية مع حلول شهر رمضان المبارك حركة شرائية نشطة للسلع الرمضانية وسط توافرها بكميات كبيرة بالأسواق والمحلات التجارية.وتميزت حركة التسوق بالتنظيم والمرونة حيث تعمل المراكز التجارية على توفير جميع الاحتياجات من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية، خاصةً المرتبطة بشهر رمضان المبارك.كما تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، انتعاشًا في أول أيام حلول شهر رمضان المبارك، وسط حركة شرائية متزايدة منذ مطلع الأسبوع الماضي.ونشطت الحركة التجارية في أسواق طريف، لعددٍ من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان مثل التمور واللحوم ومنتجات الدقيق، لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها، وتحتفظ الأسواق المحلية.فيما شهدت أسواق النفع العام ومحال بيع التمور في المنطقة الشرقية، إقبالاً من المواطنين والمقيمين، وذلك لاقتناء وشراء مختلف أصناف التمور التي تنتجها مزارع المنطقة، التي تُعد جزءًا رئيسيًا في مائدة الإفطار الرمضاني.وفي جازان، شهدت أسواق المواشي زيادة في حركة البيع والشراء، وسجلت المواشي في هذه الأيام رواجاً بنسبٍ أعلى من الأسابيع الماضية.وواكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي، حيث تراوحت أسعارها ما بين 850 ريالًا وحتى 1500 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 900 و1600 ريال.وفي منطقة مكة المكرمة، سجّلت أسواق التمور في مدينة جدة ومراكزها حركة عرض نشطة وإقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين، وذلك لشراء أجود أنواع التمور المختلفة، في حركة شرائية شهدتها أسواق ومحال بيع التمور.في الوقت نفسه، نقلت "العربية" عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب القحطاني، أن بعض المتاجر الاستهلاكية تستغل قدوم شهر رمضان المبارك لعدة أهداف منها التخلص من السلع الغذائية التي توشك على نهاية صلاحية الاستهلاك، وكذلك لرفع الأسعار بعد انخفاض المخزون نتيجة إعلانات خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان.وأضاف أن هذه المتاجر الاستهلاكية تحاول التأثير النفسي في السلوك الاستهلاكي للتزود بأكثر مما يحتاجه المستهلك لينخفض المعروض، ويرتفع السعر نتيجة ارتفاع الطلب على متطلبات شهر رمضان.