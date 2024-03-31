من حائل للباحة.. أمطار غزيرة وسيول جارية مع برديات قوية وطقس غير مستقر (فيديو)

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بشلالات متدفقة وسيول جارية، تستمر الحالة المطرية
وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.
🔴 بردية القوباء— طقس (@tqqs) March 31, 2024
جنوب غرب #بيشة
الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ
31 مــارس 2024م
عبر | @Mm50777
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شلالات
وأمطار غزيرة على حائلففي
حائل، جرت السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المنطقة، فيما لا تزال
الفرصة مهيأة لهطول لمزيد من الأمطار.
🔴 مشاهد ممتعة للبرد في نفود— طقس (@tqqs) March 30, 2024
شمال #حائل
السبت ٢٠ #رمضان ١٤٤٥هـ
30 مــارس 2024م
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أمطار
على محافظات القصيمكما
هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم شملت مدينة بريدة وأجزاء متفرقة
من محافظات ومراكز المنطقة.
سيول
وشلالات بيشة في عسيروفي
عسير، هطلت أمطار غزيرة، شملت أرجاء مختلفة من المنطقة، وأدت لتدفق شلالات
بيشة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع وجود فرصة مهيَّأة لهطول مزيد من
الأمطار.
🔴— طقس (@tqqs) March 30, 2024
سيول عارمة في وادي رنية
قرب الجعبة شمال #بيشة
ليلة السبت ٢٠ #رمضان ١٤٤٥هـ
30 مــارس 2024م
عبر | @jaabanow
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حالة
مطرية على محافظات منطقة الباحةكما
شَهِدَت منطقةُ الباحة هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَت أجزاء
من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى, والمندق،
والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية
والشعاب.
أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
تصوير جوي شلال وضباب شمال الباحة pic.twitter.com/nyxVBqQhLe— وناسة الخاطر 🤳 (@faisa30_l) March 30, 2024
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.