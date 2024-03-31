من حائل للباحة.. أمطار غزيرة وسيول جارية مع برديات قوية وطقس غير مستقر (فيديو)

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بشلالات متدفقة وسيول جارية، تستمر الحالة المطرية وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.



شلالات وأمطار غزيرة على حائل



أمطار على محافظات القصيم



سيول وشلالات بيشة في عسير



حالة مطرية على محافظات منطقة الباحة



أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



ففي حائل، جرت السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من المنطقة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول لمزيد من الأمطار.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم شملت مدينة بريدة وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.وفي عسير، هطلت أمطار غزيرة، شملت أرجاء مختلفة من المنطقة، وأدت لتدفق شلالات بيشة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع وجود فرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.كما شَهِدَت منطقةُ الباحة هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى, والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.