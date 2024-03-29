طقس الجمعة 19 رمضان.. استمرار الحالة المطرية وتقلبات جوية على المدينة وعدة مناطق

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مع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني، تستمر اليوم الجمعة 19 رمضان، فرص هطول الامطار مع التقلبات الجوية المصحوبة برياح نشطة على مناطف مختلفة من المملكة.







أمطار غزيرة على المدينة المنورة





وامطرت سيدة كل المدن

جمعة ومطر و رمضان 😍👌🏻

الجمعة ١٩

29 مــارس 2024م

" مشاهد متداولة "

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. pic.twitter.com/u5Q47bPoDn وامطرت سيدة كل المدن #المدينة_المنورة جمعة ومطر و رمضان 😍👌🏻الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ29 مــارس 2024م" مشاهد متداولة " March 29, 2024

أمطار على محافظة أملج في تبوك



حالة مطرية على محافظات منطقة الباحة



الحصيني يتوقع طقس الجمعة.. ويحذر



أمطار وسيول على مكة والمدينة و10 مناطق



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



ففي منطقة المدينة، هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول لمزيد من الأمطار.وعلى محافظة العلا بالمدينة، هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع وجود فرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.وفي تبوك، هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز ذرفي، عمق، مرخ ،الشدخ، الشبحة، حراض، سالت على إثرها بعض الشعاب.كما شَهِدَت منطقةُ الباحة -اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى, والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار اليوم الجمعة 19 رمضان، وأنه حسب نماذج عددية للطقس فتستمر الحالة الممطرة الحادي عشر لعام١٤٤٥هـ، على مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.