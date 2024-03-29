طقس الجمعة 19 رمضان.. استمرار الحالة المطرية وتقلبات جوية على المدينة وعدة مناطق

أ أ
مع
تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني، تستمر اليوم الجمعة 19 رمضان، فرص هطول
الامطار مع التقلبات الجوية المصحوبة برياح نشطة على مناطف مختلفة من المملكة.
أمطار
غزيرة على المدينة المنورةففي
منطقة المدينة، هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من
المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول لمزيد من الأمطار.
🔴— طقس (@tqqs) March 29, 2024
وامطرت سيدة كل المدن #المدينة_المنورة
جمعة ومطر و رمضان 😍👌🏻
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م
" مشاهد متداولة "
.
. pic.twitter.com/u5Q47bPoDn
وعلى محافظة العلا بالمدينة، هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع وجود فرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.
أمطار
على محافظة أملج في تبوكوفي
تبوك، هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز
ذرفي، عمق، مرخ ،الشدخ، الشبحة، حراض، سالت على إثرها بعض الشعاب.
حالة
مطرية على محافظات منطقة الباحةكما
شَهِدَت منطقةُ الباحة -اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ
شَمِلَت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن،
والقرى, والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد
من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.
الحصيني
يتوقع طقس الجمعة.. ويحذروحذر
خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار اليوم الجمعة 19 رمضان، وأنه حسب نماذج
عددية للطقس فتستمر الحالة الممطرة الحادي عشر لعام١٤٤٥هـ، على مناطق المملكة.
أمطار
وسيول على مكة والمدينة و10 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول
الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغباروأضاف
أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة.
وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.