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سيول جارية.. استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق المملكة (فيديو)

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أمطار غزيرة
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مع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني، تستمر فرص هطول الأمطار مع التقلبات الجوية المصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

استمرار التقلبات الجوية مع أمطار ورياح

ومن مكة للرياض والمدينة لتبوك ومن عسير ونجران حتى جازان، تتساقط أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
 وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.


الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية

وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

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