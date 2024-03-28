سيول جارية.. استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق المملكة (فيديو)

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مع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني، تستمر فرص هطول
الأمطار مع التقلبات الجوية المصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.
استمرار التقلبات الجوية مع أمطار ورياح ومن مكة للرياض والمدينة لتبوك ومن عسير ونجران حتى جازان،
تتساقط أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
🔴 امطار #النماص— طقس (@tqqs) March 27, 2024
الأربعاء ١٧ #رمضان ١٤٤٥هـ
27 مــارس 2024م
من | علي القرني
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أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من
البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق
نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذروطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر
والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة
والطرق السريعة.
🔴— طقس (@tqqs) March 26, 2024
متداول
بردية شرق يدمة شمال #نجران
الثلاثاء ١٦ #رمضان ١٤٤٥هـ
26 مــارس 2024م
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