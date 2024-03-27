الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

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طقس 17 رمضان.. استمرار تساقط الأمطار والسيول وبرديات قوية على مناطق المملكة (فيديو)

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تقلبات جوية
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بتقلبات جوية وطقس غير مستقر؛ تستمر الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، وذلك مع جريان السيول وزخات البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان


هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان

ففي منطقة جازان، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا،هروب.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران

وفي نجران هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول المزيد من الأمطار.

تقلبات جوية وأمطار غزيرة على عسير

وفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، في محافظات "أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة".


أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
 في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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