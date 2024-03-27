طقس 17 رمضان.. استمرار تساقط الأمطار والسيول وبرديات قوية على مناطق المملكة (فيديو)

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بتقلبات
جوية وطقس غير مستقر؛ تستمر الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، وذلك مع
جريان السيول وزخات البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
هطول
أمطار خفيفة على منطقة جازانففي
منطقة جازان، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار يصاحبها رياح نشطة
وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث،
العارضة، العيدابي، فيفا،هروب.
🔴— طقس (@tqqs) March 26, 2024
سيول عين قحطان شرق #عسير
الثلاثاء ١٦ #رمضان ١٤٤٥هـ
26 مــارس 2024م
من | راجس الخضاري
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أمطار
خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجرانوفي
نجران هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات
ومراكز المنطقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة - بمشيئة الله
تعالى - لهطول المزيد من الأمطار.
تقلبات جوية وأمطار
غزيرة على عسيروفي
عسير، تساقطت أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، في محافظات "أبها
وخميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة".
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول
أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من
مناطق نجران، جازان، وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على
الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
🔴 متداول— طقس (@tqqs) March 26, 2024
بردية الصفيرا شمال شرق الامواه
شرق منطقة #عسير
الثلاثاء ١٦ #رمضان ١٤٤٥هـ
26 مــارس 2024م
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