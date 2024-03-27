طقس 17 رمضان.. استمرار تساقط الأمطار والسيول وبرديات قوية على مناطق المملكة (فيديو)

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بتقلبات جوية وطقس غير مستقر؛ تستمر الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، وذلك مع جريان السيول وزخات البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.







هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان





سيول عين قحطان شرق

الثلاثاء ١٦

26 مــارس 2024م

من | راجس الخضاري

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. pic.twitter.com/b42xYoyNd9 سيول عين قحطان شرق #عسير الثلاثاء ١٦ #رمضان ١٤٤٥هـ26 مــارس 2024ممن | راجس الخضاري March 26, 2024

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران



تقلبات جوية وأمطار غزيرة على عسير



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول





بردية الصفيرا شمال شرق الامواه

شرق منطقة

الثلاثاء ١٦

26 مــارس 2024م

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. pic.twitter.com/OjHoj31adi 🔴 متداولبردية الصفيرا شمال شرق الامواهشرق منطقة #عسير الثلاثاء ١٦ #رمضان ١٤٤٥هـ26 مــارس 2024م March 26, 2024

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر



ففي منطقة جازان، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا،هروب.وفي نجران هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول المزيد من الأمطار.وفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، في محافظات "أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.