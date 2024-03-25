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شلالات قوية.. استمرار الحالة المطرية مع جريان السيول بالرياض وهذه المناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول
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بجريان السيول وتدفق الشلالات وتساقط البرد الكثيف، تستمر الحالة الممطرة العاشرة على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، اليوم الاثنين.

حالة مطرية قوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية وتبوك ومكة ومنطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة.


وفي الرياض، تساقط البرد بكثافة مع جريان السيول نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة ملأت شوارع مرات شمال غرب الرياض.

أمطار غزيرة على عسير

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار على طريف بالحدود الشمالية

ومنذ الأمس، تتساقط أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.


استمرار هطول الأمطار على الشرقية

ومن خفيفة إلى متوسطة تساقطت كميات من الأمطار على المنطقة الشرقية، ومازالت الأمطار مستمرة في الهطول.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.


ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى اليوم الاثنين، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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