شلالات قوية.. استمرار الحالة المطرية مع جريان السيول بالرياض وهذه المناطق

بجريان السيول وتدفق الشلالات وتساقط البرد الكثيف، تستمر الحالة الممطرة العاشرة على
الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، اليوم الاثنين.
حالة
مطرية قوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنيننبّه
المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة، وانعدام في
مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية وتبوك
ومكة ومنطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة.
🔴— طقس (@tqqs) March 24, 2024
شلالات مركز الشعب
جنوب شرق #المجمعة
الأحد ١٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
24 مــارس 2024م
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وفي الرياض، تساقط البرد بكثافة مع جريان السيول نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة ملأت شوارع مرات شمال غرب الرياض.
أمطار
غزيرة على عسيروهطلت
اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط
وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية
والشعاب.
أمطار
على طريف بالحدود الشماليةومنذ الأمس، تتساقط أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
🔴— طقس (@tqqs) March 24, 2024
روعة المنظر من جبال طويق😍👌🏻
شلال الحذيانه غرب المعشبه
بـ #سدير
الأحد ١٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
24 مــارس 2024م
📸 | حمد ابوغانم
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استمرار
هطول الأمطار على الشرقيةومن
خفيفة إلى متوسطة تساقطت كميات من الأمطار على المنطقة الشرقية، ومازالت الأمطار
مستمرة في الهطول.
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،
الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.
🔴— طقس (@tqqs) March 24, 2024
السيل في غابة رغدان 😍👌🏻
بمنطقة #الباحة
الأحد ١٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
24 مــارس 2024م
عبر | صالح العمري
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ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.