الخميس، 02 شوال 1445 ، 11 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن يضبط نحو 800 كلجم من نبات القات المخدر في 4 مناطق (تفاصيل)

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 435 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 435 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 8 لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من القات

وفي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات

وفي منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين لترويجهم 63 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة الريث، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

ليلة العيد.. الإطاحة بـ 7 لصوص و4أشخاص قاموا بعمليات سطو وظهور في محتويات مرئية مخالفة

مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في جميع مناطق المملكة

تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

أبرزها الحلويات.. عيد الفطر ينعش الأسواق في المملكة

قبل استطلاع هلال شوال.. ماذا تعرف عن "تمير" أشهر مراصد المملكة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GKbU_ktX0AE1M-R 12:53 ص السبت، 06 أبريل 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُهاجم مهربي المخدرات ويضبط 19 مخالفًا بـ4 مناطق

المديرية العامة المخدرات 4:16 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

من جازان للحدود الشمالية.. الأمن يحاصر المهربين ويوجه ضربات قاصمة لتجار السموم

القات المخدر - جازان - المخدرات 11:38 م الجمعة، 29 مارس 2024

من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

فغق5غ5 1:14 ص السبت، 23 مارس 2024

ضبط 18 مخالفًا.. ضربات أمنية مفاجئة لتجار السموم من الجوف حتى جازان