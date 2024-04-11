الأمن يضبط نحو 800 كلجم من نبات القات المخدر في 4 مناطق (تفاصيل)

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 435 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 435
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
8 لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من القات وفي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 8 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
إحباط
تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات كما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 200
كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدراتوفي
منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من
الجنسية الإثيوبية ومواطنين لترويجهم 63 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وضُبط
بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة الريث، وتم
إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.