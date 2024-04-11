الأمن يضبط نحو 800 كلجم من نبات القات المخدر في 4 مناطق (تفاصيل)

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 435 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 8 لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من القات



إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط 4 أشخاص لترويجهم كميات من المخدرات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

