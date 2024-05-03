منها 450 كجم من القات.. مداهمة أوكار مهري المخدرات وضبطيات في 5 مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 449 كيلوجرامًا من القات ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 260
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبط قطاع الدائر تهريب 179 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين وفي
القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.
القبض
على 3 مخالفين لنظام البيئة وفي
منطقة تبوك، تمكنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي
مهامها في منطقة تبوك من القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وتم
تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.
ضبط
مواطن لترويجه مواد مخدرةوفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش
والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر في
الوقت نفسه، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن
لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.