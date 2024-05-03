الجمعة، 24 شوال 1445 ، 03 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها 450 كجم من القات.. مداهمة أوكار مهري المخدرات وضبطيات في 5 مناطق

GMp57EcWwAAiYYy
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 449 كيلوجرامًا من القات

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


كما أحبط قطاع الدائر تهريب 179 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين

وفي القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة

وفي منطقة تبوك، تمكنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك من القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.


ضبط مواطن لترويجه مواد مخدرة

وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر

في الوقت نفسه، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


اقرأ أيضا

يؤثر على البحار والمحيطات.. العلماء يحلون لغز الثقب العملاق بالقارة القطبية الجنوبية

4 عادات صباحية عليك التخلص منها.. و5 بدائل لها

أنهار جارية.. السيول تُغرق الطرق والشوارع وتملأ الأنفاق والأودية والشعاب (فيديو)

تفاصيل مذهلة عن أعمق ثقب أزرق في العالم بالمكسيك

عاجل.. لـ11 مساءً.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و8 مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 9:54 م الجمعة، 26 أبريل 2024

من القصيم لعسير.. هجمات أمنية مباغتة ضد تجار السموم ومهربي المخدرات

GL13mNqWUAA-W0s 4:59 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

بالرياض و4 مناطق.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات ويهاجم تجار السموم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 2:37 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

المديرية العامة المخدرات 9:29 م الجمعة، 12 أبريل 2024

من حائل لجازان.. ضبط مخالفين في ضربات أمنية متلاحقة لمهربي المخدرات