منها 450 كجم من القات.. مداهمة أوكار مهري المخدرات وضبطيات في 5 مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 449 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة



ضبط مواطن لترويجه مواد مخدرة



إحباط ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

