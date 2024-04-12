من حائل لجازان.. ضبط مخالفين في ضربات أمنية متلاحقة لمهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 255 كيلوجرامًا من القات



ضبط 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة



ضبط 3 هربوا 33 كيلوجرامًا من الحشيش



ضبط مقيم لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص



القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

