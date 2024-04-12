من حائل لجازان.. ضبط مخالفين في ضربات أمنية متلاحقة لمهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 255 كيلوجرامًا من القات ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 255
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرةوفي
الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش
المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط
3 هربوا 33 كيلوجرامًا من الحشيش كما
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضبط
مقيم لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيصفي
الوقت نفسه، صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات
الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المقيم
من الجنسية السورية إبراهيم فريح حميد؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته
بندقية هوائية، و123 طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية
بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
القبض
على مقيم لترويجه مادة الحشيش فيما
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة
حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.