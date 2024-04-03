من جازان للحدود الشمالية.. الأمن يحاصر المهربين ويوجه ضربات قاصمة لتجار السموم

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط مقيمين لترويجهما 1.1 كيلوجرام من الشبو



إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

