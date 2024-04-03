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من جازان للحدود الشمالية.. الأمن يحاصر المهربين ويوجه ضربات قاصمة لتجار السموم

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مقيمين لترويجهما 1.1 كيلوجرام من الشبو

وفي منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما 1.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن ووافد نازح في محافظة رفحاء لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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