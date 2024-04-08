عاجل.. ضربات موجعة لتجار ومروجي المخدرات بالمملكة تزامنًا مع قرب عيد الفطر

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واصلت الجهات المختصة من توجيه الضربات لمهربي ومروجي المخدرات بكافة مناطق المملكة، والذين لا يتورعون من ممارسة نشاطهم الإجرامي في أفضل أيام الله في شهره الكريم شهر رمضان.

وخلال ساعات قليلة تمكنت الجهات الأمنية من عمل 5 ضبطيات ضد تجار ومروجي المواد المخدرة، والتي جاءت كالتالي:



منطقة جازان:



الأفواج الأمنية بمنطقة جازان:



قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير:



قطاع العارضة بمنطقة جازان:



قطاع الربوعة بمنطقة عسير :



التعاون مع الجهات الأمنية:

