عاجل.. ضربات موجعة لتجار ومروجي المخدرات بالمملكة تزامنًا مع قرب عيد الفطر

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واصلت الجهات المختصة من توجيه الضربات لمهربي ومروجي المخدرات بكافة مناطق المملكة، والذين لا يتورعون من ممارسة نشاطهم الإجرامي في أفضل أيام الله في شهره الكريم شهر رمضان.
وخلال ساعات قليلة تمكنت الجهات الأمنية من عمل 5 ضبطيات ضد تجار ومروجي المواد المخدرة، والتي جاءت كالتالي:
منطقة جازان:قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان:كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مواطنين لترويجهم (60) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة الدائر.
وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير:وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (67) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة بمنطقة جازان:كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.