"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد

أ أ
وجهت الجهات
المختصة ضربات أمنية موجعة ضد تجار ومروجي المواد المخدرة، في أول أيام عيد الفطر
المبارك.
منطقة تبوك:قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين
المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة
العامة.
قطاع الربوعة
بمنطقة عسير:أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة جازان:قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم
التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
قطاع فرسان بمنطقة جازان:أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع فرسان بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الجهات الأمنية: وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى
المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
الأمن البيئي:وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة رعي (150) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
تطبيق الإجراءات النظامية وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ﷼، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي:ومؤخرًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لارتكابه مخالفة تخزين أكثر من 18 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.