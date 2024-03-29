من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 14 مخالفًا وإحباط تهريب 315 كيلو من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط مخالفين لتهريبهما 8 كيلو من الحشيش المخدر



القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

