من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
14 مخالفًا وإحباط تهريب 315 كيلو من القات ففي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس
الحدود في قطاع الربوعة على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية،
لتهريبهم 315 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادتي الحشيش
والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
مخالفين لتهريبهما 8 كيلو من الحشيش المخدروفي
منطقة نجران، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة، على مخالفين لنظام
أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر،
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
القبض
على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين كما
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية
الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.