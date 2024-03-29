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من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

القات المخدر - جازان - المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

ضبط 14 مخالفًا وإحباط تهريب 315 كيلو من القات

ففي منطقة عسير،  قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 315 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

وفي الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مخالفين لتهريبهما 8 كيلو من الحشيش المخدر

وفي منطقة نجران، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 8 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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