عاجل.. تقترب من 18 ساعة.. أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1445 بالمملكة والعالم الإسلامي

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ينتظر العالم الإسلامي الإعلان رسميًا عن أول أيام الشهر الكريم، الذي من المرجح أن يكون الإثنين المقبل، وفق تقديرات فلكية.

وفي حين ننتظر الرؤية الشرعية، فإننا هنا نستعرض لكم عدد ساعات الصيام في رمضان بالمملكة والدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية التي يتواجد بها مسلمون.



طول النهار وقصره في رمضان:



أطول وأقصر ساعات الصيام:



العواصم الإسلامية:



العواصم العربية:



ساعات الصيام في عواصم الدول العربية:



ساعات الصيام في أبرز العواصم الإسلامية:



ويرتبط عدد ساعات الصيام بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض. فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.وحسب الجداول الفلكية فإن الصيام في المملكة سيكون حوالي 13:56 ساعة، في الوقت الذي سيصوم فيه المسلمون في مدينة بورتو مونت في تشيلي 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.وعلى مستوى العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33 دقيقة.أما على مستوى العواصم العربية، فتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.الرياض، السعودية – 13:56 ساعةصنعاء، اليمن – 13:39 ساعةنواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعةالخرطوم، السودان – 13:44 ساعةمسقط، عمان – 13:53 ساعةالدوحة، قطر – 13:57 ساعةالمنامة، البحرين – 13:59 ساعةأبوظبي، الإمارات – 13:56 ساعةموروني، جزر القمر – 13:04 ساعةمقديشو، الصومال – 13:19 ساعةجيبوتي، جيبوتي – 13:31 ساعةالجزائر، الجزائر – 14:02 ساعةالكويت، الكويت – 14:07 ساعةعمان، الأردن – 14:11 ساعةالقاهرة، مصر – 14:14 ساعةبغداد، العراق – 14:16 ساعةتونس، تونس – 14:17 ساعةطرابلس، ليبيا – 14:21 ساعةالرباط، المغرب – 14:23 ساعةبيروت، لبنان – 14:17 ساعةالقدس، فلسطين – 14:17 ساعةدمشق، سوريا – 14:18 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بكاوان، بروناي – 13:22 ساعةأبوجا، نيجيريا – 13:27 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعةدكار، السنغال – 13:36 ساعةداكا، بنغلاديش – 13:51 ساعةكراتشي، باكستان – 13:54 ساعةكابل، أفغانستان – 14:19 ساعةطهران، إيران – 14:23 ساعةعشق آباد، تركمانستان – 14:29 ساعةدوشنبه، طاجيكستان – 14:31 ساعةباكو، أذربيجان – 14:39طشقند، أوزبكستان – 14:41 ساعةتيرانا، ألبانيا – 14:42 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةأطول ساعات الصيام في رمضان 2024نوك، غرينلاند – 17:26 ساعةريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعةهلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعةغلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعةلندن، بريطانيا – 15:36 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةزيورخ، سويسرا – 15:07 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةروما، إيطاليا – 14:42 ساعةأوتاوا، كندا – 14:39 ساعةمدريد، إسبانيا – 14:37 ساعةباريس، فرنسا – 14:33 ساعةأقصر ساعات الصيام في رمضان 2024بورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعةكرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعةنيروبي، كينيا – 13:15 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بيغاوان، بروناي – 13:22 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعة