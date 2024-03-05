عاجل.. تقترب من 18 ساعة.. أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1445 بالمملكة والعالم الإسلامي

أ أ
مع اقتراب شهر
رمضان الكريم، ينتظر العالم الإسلامي الإعلان رسميًا عن أول أيام الشهر الكريم،
الذي من المرجح أن يكون الإثنين المقبل، وفق تقديرات فلكية.
وفي حين ننتظر الرؤية الشرعية، فإننا هنا نستعرض لكم عدد ساعات الصيام في رمضان بالمملكة والدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية التي يتواجد بها مسلمون.
طول النهار وقصره في رمضان:ويرتبط عدد
ساعات الصيام بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض. فكلما كانت الدولة
أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة،
وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.
أطول وأقصر
ساعات الصيام:وحسب الجداول
الفلكية فإن الصيام في المملكة سيكون حوالي 13:56 ساعة، في الوقت الذي سيصوم
فيه المسلمون في مدينة بورتو مونت في تشيلي 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك
عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.
العواصم الإسلامية:وعلى مستوى
العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17
دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33
دقيقة.
العواصم
العربية:أما على مستوى
العواصم العربية، فتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4
دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.
ساعات الصيام في
عواصم الدول العربية:
الرياض، السعودية – 13:56 ساعة
صنعاء، اليمن – 13:39 ساعة
نواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعة
الخرطوم، السودان – 13:44 ساعة
مسقط، عمان – 13:53 ساعة
الدوحة، قطر – 13:57 ساعة
المنامة، البحرين – 13:59 ساعة
أبوظبي، الإمارات – 13:56 ساعة
موروني، جزر القمر – 13:04 ساعة
مقديشو، الصومال – 13:19 ساعة
جيبوتي، جيبوتي – 13:31 ساعة
الجزائر، الجزائر – 14:02 ساعة
الكويت، الكويت – 14:07 ساعة
عمان، الأردن – 14:11 ساعة
القاهرة، مصر – 14:14 ساعة
بغداد، العراق – 14:16 ساعة
تونس، تونس – 14:17 ساعة
طرابلس، ليبيا – 14:21 ساعة
الرباط، المغرب – 14:23 ساعة
بيروت، لبنان – 14:17 ساعة
القدس، فلسطين – 14:17 ساعة
دمشق، سوريا – 14:18 ساعة
ساعات الصيام في
أبرز العواصم الإسلامية:كمبالا، أوغندا
– 13:17 ساعة
جاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعة
كوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعة
ماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعة
بندر سري بكاوان، بروناي – 13:22 ساعة
أبوجا، نيجيريا – 13:27 ساعة
نجامينا، تشاد – 13:31 ساعة
باماكو، مالي – 13:32 ساعة
دكار، السنغال – 13:36 ساعة
داكا، بنغلاديش – 13:51 ساعة
كراتشي، باكستان – 13:54 ساعة
كابل، أفغانستان – 14:19 ساعة
طهران، إيران – 14:23 ساعة
عشق آباد، تركمانستان – 14:29 ساعة
دوشنبه، طاجيكستان – 14:31 ساعة
باكو، أذربيجان – 14:39
طشقند، أوزبكستان – 14:41 ساعة
تيرانا، ألبانيا – 14:42 ساعة
أنقرة، تركيا – 14:43 ساعة
سراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعة
نور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعة
أطول ساعات الصيام في رمضان 2024
نوك، غرينلاند – 17:26 ساعة
ريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعة
هلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعة
غلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعة
لندن، بريطانيا – 15:36 ساعة
نور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعة
زيورخ، سويسرا – 15:07 ساعة
سراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعة
أنقرة، تركيا – 14:43 ساعة
روما، إيطاليا – 14:42 ساعة
أوتاوا، كندا – 14:39 ساعة
مدريد، إسبانيا – 14:37 ساعة
باريس، فرنسا – 14:33 ساعة
أقصر ساعات الصيام في رمضان 2024
بورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعة
كرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعة
نيروبي، كينيا – 13:15 ساعة
جاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعة
كمبالا، أوغندا – 13:17 ساعة
كوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعة
ماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعة
بندر سري بيغاوان، بروناي – 13:22 ساعة
نجامينا، تشاد – 13:31 ساعة
باماكو، مالي – 13:32 ساعة