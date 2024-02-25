عاجل.. بشرى مع اقتراب رمضان.. استقرار في أسعار البصل والكيس الكبير يصل 65 ريالا

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بعد موجة من ارتفاع الأسعار كانت قد ضربت الأسواق قبل أسابيع، تراجعت أسعار البصل بشكل كبير مع توقعات باستقرارها بشكل نهائي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



انخفاض أسعار البصل قبيل شهر رمضان:



وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم"، فقد شهدت أسعار البصل في أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة الشرقية انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام الماضية.وأوضحت أن الأسعار أصبحت منخفضة لمختلف أحجام أكياس البصل، حيث تراوح سعر كيس البصل بوزن 18 كيلو بين 65 و70 ريالًا.ونقلت عن بائع الفاكهة والخضار فيصل الشيوخ، أن موجة الارتفاع التي طالت سلعة البصل قبل شهرين وصلت إلى أكثر من 80%.وأضاف أن كيس البصل الكبير وصل سعره إلى 190 ريالًا، بينما أصبح سعره اليوم 65 ريالًا.بينما وصل سعر كيس البصل بوزن 6 كيلو إلى 25-28 ريالًا بعد أن كان سعره أكثر من 60 ريالًا قبل شهر.ونوه أن انخفاض أسعار البصل يعود إلى تواجد كميات كبيرة في السوق المركزي بالدمام، منوها أن أكثر الزبائن يطلبون البصل اليمني لأنه يتوفر بكميات كبيرة وأحجامه المختلفة.







أسعار البصل السعودي واليمني:



فيما أوضح بائع آخر أن كميات أكياس البصل الكثيرة تتواجد وتتوفر بسوق الدمام المركزي، وأن أغلب ذلك من البصل السعودي واليمني والباكستاني.وبيّن أن أسعار البصل انخفضت بصفة عامة إلى نسبة 50% ، متوقعًا أن تستمر موجة الانخفاض.أيضا أشار إلى أن كيس البصل بوزن 3,5 كيلوجرام كان بسعر 35 ريالًا، بينما أصبح سعره 17 ريالًا، وبوزن 5,5 كان سعره 50 ريالًا بسعر 25 ريالًا، مؤكداً أن هذه الأوزان هي الأكثر طلبًا.وأصبح البصل السعودي واليمني هما الأكثر طلباً من قبل الزبائن، وأن السوق المركزي في الدمام يتواجد به جميع الأحجام والأصناف من أكياس البصل.







انخفاض أسعار البصل:



وقبل أسابيع كان أحد المواطنين قد وثق مقطع فيديو كشف خلاله عن نزول أسعار البصل في سوق عتيقة المركزي للخضار والفواكه.ويظهر صوت المواطن خلال الفيديو، وهو يسأل بائع في سوق عتيقة عن أسعار البصل.وأوضح البائع أن سعر 6 كيلو بصل 35 ريالا، حيث انخفض سعر 10 كيلو بصل من 70 إلى 40 ريالا، والبصل اليمني انخفض من 25 إلى 15 ريالا.







أسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض:



بينما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" مقطع فيديو آخر، والذي أظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.ووثق مقطع الفيديو المتداول حينها تجول مواطنة بين الخضروات، والتي وثقت الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل.وسألت المواطنة في سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة، عن أسعار البصل، حيث تفاجأت بسعره المرتفع والذي بلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريالًا.وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.وأوضحت أيضا أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.







ضربات أمنية وحملات على مستودعات البصل:



ضبط مستودعات بصل بالرياض:



أيضا ولأجل مقاومة جشع التجار قامت الفرق الرقابية في الأيام الماضية بمداهمة العديد من المستودعات التي تقوم بتخزين البصل، حيث يتم إجبارها بعد ضبطها على ضخه في الأسواق والتي كان آخرها ضبط مستودعات بالرياض.وتمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، من ضبط مستودع لمنشأة تجارية في جنوب الرياض تقوم بتخزين أكثر من 8 أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة إلى الأسواق.وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة إلى الأسواق لبيعها للمستهلكين.وتواصل الفرق الرقابية للوزارة بجميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية؛ لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.







مستودع بصل بتبوك:



كما ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية.وأكدت أن بعض العمالة يقوم فيه بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين.وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد.يأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتونًا من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين, موضحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.