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أقل وقت لإعداد الطعام.. كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

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مائدة رمضان
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يأتي رمضان ويتجدد الحديث عن إعداد الأطعمة وما يستغرقه من وقت طويل، حيث تقضي الكثير من الزوجات وقتًا طويلاً داخل المطبخ لإعداد الطعام والشراب قبل موعد الإفطار.اضافة اعلان

كيف تستعد الزوجات لاستقبال رمضان؟

وفي شهر رمضان تتواصل الأسر وتكثر الزيارات العائلية والعزومات، ويظل التجهيز المنزلي قبل أذان المغرب أمرًا ضروريًا، ورغم ذلك فإن الزوجات عليهن تقسيم أوقاتهن جيدًا ولا يفوتن فرصة الاستمتاع بروحانيات هذا الشهر الفضيل، بحيث تكون أوقاتهن مقسمة جيدًا.
 وحسب الخبراء، فإن أمور الطبخ وإعداد طعام الإفطار في رمضان لا تختلف عن باقي الأشهر، بل من المفروض أن تكون أقل.

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ومن الممكن أن تستغل الزوجات الشهر الفضيل بالجمع بين الطاعات وإعداد وجبات خفيفة لكي تتفرغ للعبادات والقيام والصيام، وعلى الرغم من أن ذلك الأمر أصبح صعبًا بسبب العزومات المتكررة.
ووفق خبراء التغذية، فإن بعض الزوجات تستطيع أن تفعل ذلك من خلال مجموعة من النصائح التي يمكن الاستعانة بها من أجل تحضير الطعام بسرعة وسهولة خلال شهر رمضان، منها:
1 - إعداد وجبات خفيفة.
2 - إحضار وجبات جاهزة في بعض الأيام.
3 - قائمة تتضمن أكلات خفيفة وتنظيم الأيام.
4 - توزيع المهام المنزلية على جميع أفراد الأسرة.
5 - استخدام أكبر الأواني الموجودة بالمطبخ لتسهيل المهمة.
6 - إعداد قائمة تتضمن أيام الشهر الكريم والوجبات التي سيتم إعدادها.
7 - تنظيف الصحون أثناء الطهي اختصارًا للوقت المستهلك في التنظيف بعد الإفطار.
8 - رش كميات من البصل وحفظها في الفريزر مع تغطيتها بالزيت لتصبح جاهزة على الاستخدام الفوري.
9 - حفظ الفواكه منظفة ومقطعة في أكياس بلاستيكية، لعمل عصائر طازجة في رمضان.
10 - الاحتفاظ بالمعجنات والسمبوسك واللحوم في البراد، حتى تكون جاهزة على القلي فور إخراجها وذوبانها.
11 - الحرص على الاستفادة من بقايا طعام الإفطار من خلال وضعها على السحور أو حفظها بالبراد للاستفادة منها في إفطار اليوم التالي.
12 - تجهيز جدول للوجبات بشكل أسبوعي وتجهيز المستلزمات بالكامل تجنبًا لإهدار الوقت في شراء النواقص.

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