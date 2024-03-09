جدة في أسبوع.. مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان والمدينة الصحية الأولى بالشرق الأوسط

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يسلط تقرير “جدة في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث الخاصة بمحافظة جدة، خلال الأسبوع الماضي.





الأولى في الشرق الأوسط.. اعتماد جدة "مدينة صحية" من الصحة العالمية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة، شهادة اعتماد "جدة" مدينة صحية، من وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.





"الوطنية للإسكان" تُطلق مشاريع جديدة في "مجتمع السدن" بجدة

وأطلق نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني، أحدث المجتمعات العمرانية للوطنية للإسكان NHC في مدينة جدة "مجتمع السدن".



ضبط 23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزوّرة في جدة

وضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة بمستودعين بجنوب جدة لتزويرهم تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية لإيهام المستهلك بصلاحيتها.





"رعاية الأيتام" بجدة تطلق حملة "سند يتيم" لدعم الأيتام وأسرهم في رمضان

كما أطلقت جمعية رعاية الأيتام بجدة، حملة سند يتيم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً منها على دعم الأيتام وأسرهم، استشعاراً منها باحتياجات تلك الفئات.



مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس جدة

وخلال الأسبوع، اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة جدة، التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، وموعد بدء الدوام بالإدارات التابعة لها.





لمدة 10 أيام.. إغلاق واجهة الكورنيش الأوسط بجدة مؤقتًا لأعمال الصيانة

ولمدة 10 أيام، أعلنت أمانة جدة عن إغلاق الواجهة البحرية في " الكورنيش الأوسط "، بمحافظة جدة مؤقتًا لأعمال الصيانة والتجهيز.

خلال شهر.. إصدار وتجديد 6849 شهادة صحية في جدة

كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 6,849 شهادة صحية خلال شهر فبراير، وفحص 8,252 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة امتثال المنشآت الصحية.





الغامدي: طرح 40 ألف طن خضار وفواكه في رمضان وهذا هو السبب الرئيس لرفع الأسعار

أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، سحيم الغامدي، استقرار أسعار الفاكهة والخضار في حلقة خضار جدة.







