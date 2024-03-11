عاجل.. أول رمضان.. تنبيهات الأرصاد : أمطار وصواعق رعدية ورياح شديدة على 7 مناطق

أ أ

خلال الساعات القادمة، أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته، عبر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة في عدة مناطق منها مكة المكرمة والشرقية والشمالية ونجران.



صواعق رعدية على مكة:

رياح نشطة على نجران:

حالة الطقس على عسير:

توقعات الطقس في الباحة والشرقية وجازان:

وبحسب ما أصدره المركز على حسابه الرسمي في منصة" إكس" فقد نبه بهطول أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية على مكة المكرمة.وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.كما نبه بوقوع أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية على منطقة نجران.وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين.أيضا نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث.كما تشهد أمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وكذلك تشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية.وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.وفي الشرقية تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.بينما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية.وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.أما منطقة الحدود الشمالية فتشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.